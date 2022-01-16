جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الشرقية في منطقة القومي وفلل الجامعة..دراسة إقامة محور مروري جديد

عزت محمد

شن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب حملة مفاجئة ليلية، لتتفقد منطقة الرصف والتطوير الجارية في منطقة القومي وفلل الجامعة وشارع عويضة بمدينة الزقازيق، للوقوف على أخر أعمال تفيد مناطق التطوير والتجميل التي تشهدها المنطقة.

جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الشرقية في منطقة القومي وفلل الجامعة..دراسة إقامة محور مروري جديد 2 16/1/2022 - 12:06 م

توجيه هام من محافظ الشرقية ممدوح غراب

وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بضرورة الانتهاء من صب ورصف الأرصفة بشارع المشير أحمد إسماعيل و طلبة عويضة  والعمل على الانتهاء من غرس الأعمدة الكهربائية على جانبي الشارع، كما دعا محافظ الشرقية بضرورة مراجعة الأعمدة الكهربائية والتأكد من جودتها وصلاحيتها إضافة إلى رفع الأسلاك والنزلات من على الأرض حرصًا على حياة المواطنين والحفاظ على الشكل الجمالي في الشارع.

جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الشرقية في منطقة القومي وفلل الجامعة..دراسة إقامة محور مروري جديد 1 16/1/2022 - 12:06 م

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وخلال التفقدية المفاجئة أشاد محافظ الشرقية، بتواجد رجال المرور ودورهم الفعال في عملية تنفيذ أعمال الرصف والتطوير في المنطقة من أجل تسهيل حركة المرور، وإتاحة الفرصة أمام الشركة المنفية من أجل الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد.

وأوضح محافظ الشرقية أنه عقب الانتهاء من أعمال الرصف يتم توحيد حركة السيارات طبقًا لما هو مخطط مروريًا من أجل العمل على الأزمة المرورية وإنهاء الاختناقات في المروية من أجل تسهيل حركة المرور في الزقازيق.

وخلال الجولة المرورية استمع محافظ الشرقية ممدوح غراب إلى شكاوى عدد من المواطنين، والذين وجهوا الشكر إلى المحافظ والجهاز التنفيذي، على جهوده المبذولة لرفع الضرر عن المواطنين، وجهودهم في أعمال التطوير الجارية في المنطقة، مطالبين بضرورة إنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن، وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة.

كما تفقد محافظ الشرقية ممدوح غراب منطقة حي المستشارين بمدينة الزقازيق، لبحث إمكانية دراسة إقامة محور مروري جديد، على أن يربط شارع طلبة عويضة والسلام لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة.

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عزت محمد

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