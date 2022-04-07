جولة تفقدية لمحافظ الشرقية للمشروعات الخدمية بقرى مركز الحسينية 2022

صباح اليوم الخميس الموافق السابع من شهر أبريل 2022، قام محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بزيارة مجموعة من المشروعات الخدمية التي من المقرر تنفيذها حالياً في قرى مركز الحسينية، وذلك من ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة؛ وكان الهدف الأسمى من اطلاقها النهوض بالريف المصري وذلك عن طريق تطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها من حيث مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والكباري، والكهرباء والغاز الطبيعي، إلى جانب تأسيس منشآت تعليمية وشبابية، وايضا الحرص على توفير مسكن مناسب للتقدم بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء مدرسة عمر صميدة

بدأت جولة محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بزيارة أعمال إنشاء مدرسة عمر صميدة للتعليم الأساسي، والتي تم تنفيذها على مساحة تبلغ 2100م، وبها إحدى عشر فصلًا مدرسيًا؛ من أجل خدمة قرى: أبو صميدة، وكوبري أبو كبيش، مفارق الشرطة، الدواغرة عرب المساعيد وتوابع أخرى، بهدف الحد من الكثافة الطلابية بالفصول المدرسية وأيضا لتقديم علم متميز للطلاب، وانتهت أعمال الإنشاء والتسليم الابتدائي لإدارة الصالحية التعليمية، كما أشاد الدكتور ممدوح غراب بالمجهود العظيم الذي قام به طلاب الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة، بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة الحسينية وجميع الجهات المختصة بالأمر، وبالتعاون الرائع بينهم والبناء وتسهيل جميع العقبات التي واجهت المشروعات الهامة والحيوية.

ومن ثم انتقل محافظ الشرقية لزيارة وتفقد أعمال الإنشاء التي تحدث حالياً في مركز شباب صميدة، والذي تم تنفيذه على مساحة تبلغ 2625 مترا، وبها مبنى، وسورا، وملعباً، وقد تم الانتهاء من 86% من المركز، من أجل خدمة قرى وتوابع الوحدة المحلية في قصاصين الشرق مركز الحسينية، وأضاف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بأن القيادة السياسية تهتم كثيراً بتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ للنهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا التطوير من المستوى البيئي والصحي للمستحقين في القرى، وذلك لحدوث تنمية شاملة في الريف المصري، وتوفير الخدمات الأساسية التي تتماشى مع المشروعات القومية التي تعمل على تأسيسها الدولة المصرية.