أخبار مصر

جوري بكر تنفي خبر طلاقها بعد نشره على إنستجرام “زوجي راجل محترم” | بالصور  

عبد الرحمن رضا

بعد انتشار أخبار عن انفصال الفنانة جوري بكر عن زوجها الحالي قبل أن تتم حملها وتنجب الطفل، تخرج جوري إلى الجمهور وتخبرهم بأن الحساب الخاص بها على إنستجرام تم تهكيره.

- صورة 4 - انفصال جوري بكر | جعفر العمدة | جوري بكر

وكتبت جوري بكر : “أنا مش قادرة أتكلم وأعصابي تعبانة.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد أو واحده عايزين ينتقمو مني بالطريقة القذرة دي.. الأكونت اتهكر وفي ثانية حصل كل اللي حصل”.

قد يهمك:

أول ظهور لجوري بكر مع زوجها بعد شائعة طلاقهما

جوري بكري بطلة مسلسل “جعفر العمدة”.. تكذب إشاعات انفصالها عن زوجها

- صورة 1 - انفصال جوري بكر | جعفر العمدة | جوري بكر

وتابعت: “الأستاذة بسمة وهبة وضحت لا يجوز طلاق للست الحامل.. أنا جوزي راجل محترم ومعتقدتش إنه يعمل معايا حاجه زي كده”.

- صورة 2 - انفصال جوري بكر | جعفر العمدة | جوري بكر

ومنذ وقت قليل كتب إستوري على حساب جوري بكر على إنستجرام تضمن طلاقها وكتب فيه : “وجعل بينكم مودة ورحمة تم الانفصال بيني وبين الرجل المحترم زوجي وبتمنى له كل الخير وأرجوكم مش عايزة حد يتواصل معايا في أي تفاصيل لأني مش هرد على مكالمات شكرا”.

- صورة 3 - انفصال جوري بكر | جعفر العمدة | جوري بكر

شاركت جوري بكر في مسلسل جعفر العمدة رمضان الماضي ٢٠٢٣، وقامت بدور وداد زوجة سيد العمدة شقيق جعفر، والمسلسل من بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، أحمد فهيم.

Avatar of عبد الرحمن رضا
عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

أحدث المقالات