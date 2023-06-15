جوري بكر تنفي خبر طلاقها بعد نشره على إنستجرام “زوجي راجل محترم” | بالصور  

بعد انتشار أخبار عن انفصال الفنانة جوري بكر عن زوجها الحالي قبل أن تتم حملها وتنجب الطفل، تخرج جوري إلى الجمهور وتخبرهم بأن الحساب الخاص بها على إنستجرام تم تهكيره.

وكتبت جوري بكر : “أنا مش قادرة أتكلم وأعصابي تعبانة.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد أو واحده عايزين ينتقمو مني بالطريقة القذرة دي.. الأكونت اتهكر وفي ثانية حصل كل اللي حصل”.

وتابعت: “الأستاذة بسمة وهبة وضحت لا يجوز طلاق للست الحامل.. أنا جوزي راجل محترم ومعتقدتش إنه يعمل معايا حاجه زي كده”.

ومنذ وقت قليل كتب إستوري على حساب جوري بكر على إنستجرام تضمن طلاقها وكتب فيه : “وجعل بينكم مودة ورحمة تم الانفصال بيني وبين الرجل المحترم زوجي وبتمنى له كل الخير وأرجوكم مش عايزة حد يتواصل معايا في أي تفاصيل لأني مش هرد على مكالمات شكرا”.

شاركت جوري بكر في مسلسل جعفر العمدة رمضان الماضي ٢٠٢٣، وقامت بدور وداد زوجة سيد العمدة شقيق جعفر، والمسلسل من بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، أحمد فهيم.