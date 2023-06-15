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عاجل | “وداد” جوري بكر تعلن طلاقها من زوجها قبل ولادتها .. بالصور

عبد الرحمن رضا

نشرت الفنانة المصرية الشابة جوري بكر إستوري عبر صفحتها الشخصية والرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، تضمن الإستوري خبر طلاقها من زوجها.

- صورة 2 - انفصال جوري بكر | جوري بكر | وداد

وكتبت جوري بكر : “وجعل بينكم مودة ورحمة، تم الانفصال بيني وبين الراجل المحترم زوجي وبتمنى له كل خير، أرجوكم مش عايزة حد يتواصل معايا في أي تفاصيل لأني مش هرد على أي مكالمة.

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- صورة 1 - انفصال جوري بكر | جوري بكر | وداد

الفنانة جوري بكر شاركت في الموسم الرمضاني السابق في مسلسل جعفر العمدة في دور وداد زوجة سيد العمدة شقيق جعفر العمدة، ودورها تكلم عنه كافة الشعب المصري واستخدم في الاعلانات المموله.

مسلسل جعفر العمدة من بطولة الفنان محمد رمضان، والفنانة هالة صدقي، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، وزينة، ومي كساب، وأحمد فهيم، وعصام السقا، وأحمد داش، وجوري بكر، وأحمد فهيم.

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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.

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