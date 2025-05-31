جهود مكثفة من وزارة الداخلية لرفع آثار موجة الطقس السيئ في الإسكندرية

ضربت موجة طقس سيئ مساء أمس محافظة الإسكندرية، مما تسبب في تجمعات مائية وتعطل الحركة المرورية في عدد من الشوارع الحيوية. واستدعى ذلك استنفارًا واسعًا من أجهزة وزارة الداخلية، التي تكثف جهودها لضمان أمن وسلامة المواطنين وتسهيل حركة المرور.

انتشار أمني مكثف لتسيير الحركة المرورية

شهدت شوارع وميادين محافظة الإسكندرية انتشارًا أمنيًا واسعًا، حيث كثفت أجهزة وزارة الداخلية من تواجدها الميداني بهدف تسيير الحركة المرورية ومساعدة المواطنين، خاصة في المناطق المتضررة من تراكم مياه الأمطار.

كما تابعت القيادات الأمنية تنفيذ الخطط الموضوعة للتعامل مع تداعيات الطقس، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع أية معوقات على الطرق.

دفع تجهيزات لوجستية ومساعدات عاجلة

تم الدفع بعدد كبير من التجهيزات اللوجستية مثل سيارات الإغاثة، ومركبات الدفع الرباعي، والأوناش المرورية، وذلك لرفع المعوقات ومساعدة قائدي السيارات في المناطق المتضررة.

في الوقت ذاته، ساهمت قوات الحماية المدنية في إزالة تجمعات المياه ورفع الأضرار الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

التنسيق مع الجهات المعنية للحد من التأثيرات

حرصت وزارة الداخلية على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتجهيز المعدات والأطقم الفنية، بهدف الحد من آثار الموجة الجوية والتدخل الفوري في حالة وقوع أي طارئ.

استحسان شعبي لدور رجال الشرطة

لاقى التواجد الفعال لرجال الشرطة إشادة كبيرة من المواطنين، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود وزارة الداخلية في تأمين الطرق وتقديم الدعم في ظل الأجواء الصعبة.

خاتمة

وتواصل وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات المعنية، متابعة تطورات الحالة الجوية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.