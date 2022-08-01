جهاز حماية المنافسة يحرك دعوى جنائية ضد سماسرة البيض استجابة لدعوات المقاطعة

قام جهاز حماية المنافسة بتحريك دعوى جنائية ضد سماسرة البيض استجابة للعديد من دعوات المقاطعة التي أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “#قاطع” ، “خلوه يمشش” والعديد من العبارات المماثلة، يدعون فيها لمقاطعة شراء البيض حتى يتراجع التجار عن جشعهم، وذلك اعتراضا على الارتفاع المبالغ فيه لسعر كرتونة البيض، حتى وصل سعره لأكثر من 80 جنيه بما يفوق قدرة المواطن العادي، خصوصا والبيض هو أحد مصادر البروتين الهامة خصوصا لغذاء الأطفال.

استجابة إدارة جهاز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار لدعاوى المواطنين

واستجابة لتلك الدعوات قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار رفع دعوى جنائية ضد أربعة سماسرة بيض المائدة الأحمر والأبيض، بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بموجب أحكام المادة (6) من القانون رقم 5 لسنة 2003 حول حماية المنافسة ومنع الاحتكار، من أجل الاتفاق على سعر بيع كرتونه البيض في السوق مما يؤثر سلباً على هيكل السوق والمستهلكين.

بيان توضيحي من جهاز حماية المنافسة

وأشار جهاز حماية المستهلك في بيان له يوم الخميس 30 يوليه 2022، أنه تبين بعد التحري وجمع المعلومات بواسطة الجهاز، فقد تأكد تورط عدد من هؤلاء السماسرة على تعديلات متدرجة لا تخضع لقواعد الأسعار أو السوق، مما أدى إلى ارتفاع في أسعار البيض مما تسبب في زيادة العبء على المواطن المصري، حيث يعد البيض من السلع الغذائية الأساسية التي يتناولها طوال العام خصوصا الأطفال.

موقف حازم من جهاز حماية المنافسة ضد سماسرة البيض

وقال إن الاتفاقات الأفقية من أخطر جرائم المنافسة لأنه يؤدي إلى تعطيل آلية العرض والطلب في السوق الحر، ومن المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل مستقل، دون أن يتأثر بالكيانات الأخرى وفقًا لمبادئ اقتصاد السوق الحر.

وتابع: “لكن من يتورط في هذا النوع من الجريمة يعطل المنافسة فيما بينهم، ويرفع هامش الربح على حساب المواطنين الذين يفترض أن يستفيدوا من وجود منافسة مربحة تحقق أفضل منتج بأقل سعر”.

تحريك دعوى ضد سماسرة البيض

قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن جهاز حماية المستهلك يراقب عن كثب السوق وحلقات بيع البيض المختلفة من بيض المائدة “الأبيض والأحمر والبلدي” لمكافحة الممارسات الاحتكارية التي يمكن أن تؤثر سلبا على هيكل السوق وتقوض الاقتصاد ومصالح المواطنين، وأكمل حديثه قائلاً إن السلطات تولي اهتماما خاصا للقطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين ويستمر الجهاز في معارضة الممارسات الاحتكارية التي قد تطبق على غذاء الشعب خاصة في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الحالي، وضمان عدم التلاعب بالسوق.

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