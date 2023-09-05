جهاز حماية المستهلك بمصر يحذر من صفحة مزيفة تنتحل صفة شركة للبيع الالكتروني ويوجه نصائح هامة للمستهلكين

حذر جهاز حماية المستهلك من وجود صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي تدّعي أنها تابعة لشركة متخصصة في التسوق الإلكتروني، حيث يتظاهر هذا الحساب بالترويج لحملة دعائية تحت اسم “العودة للمدارس”، ويستخدم إسم وشعار وتصميمات الشركة المتضررة بهدف خداع الجمهور وجذب المستهلكين للمشاركة في الحملة.

لوجو جهاز حماية المستهلك بمصر وصورة من بيانه الرسمي - المصدر: الصفحة الرسمية للجهاز على فيسبوك

يتطلب المشاركة في هذه الحملة الإجابة على مجموعة من الأسئلة المحددة مسبقاً، وبعد الإجابة، يمكن للمشارك الفوز بقسيمة شراء بقيمة 8000 جنيه، ولكن من أجل الحصول على المبلغ، يجب على المشارك تقديم بياناته الشخصية مثل الاسم والدولة ورقم الهاتف، وعند إدخال هذه البيانات، يتم توجيه المشارك إلى موقع ألعاب يقوم بخصم مبالغ مالية من حسابه.



بالإضافة إلى ذلك، قد يتم اختراق هاتف المشارك واستغلال بياناته الشخصية، وحتى خصم مبالغ مالية من بطاقات الائتمان لاستخدامها بشكل غير قانوني.

ونوه جهاز حماية المستهلك أن هذه الصفحة المزيفة غير تابعة للكيان القانوني الذي تحاول تقليده، ومن خلال متابعته للتعليقات على هذه الصفحة، تبين أنها لا تمثل الكيان المنتحل لصفة الشركة، إضافة إلى ذلك، تقوم الصفحة المزيفة بالاختراق وسرقة حسابات المتابعين وبياناتهم الشخصية ورصيدهم.

وبناءً على ذلك، يناشد جهاز حماية المستهلك المستهلكين بعدم الكشف عن بياناتهم الشخصية أو التفاعل مع أي صفحة إلا بعد التأكد من صحتها كصفحة رسمية تابعة لكيان تجاري شرعي، كما يحث على تجنب المشاركة في أي مسابقات إلا بعد التحقق من وجود إخطار من جهاز حماية المستهلك وموافقة الجهات المختصة الأخرى.