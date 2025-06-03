جنح الدقي تبرئ محمد رمضان من تهمة إهانة العلم المصري والإساءة إلى رموز الدولة.. القصة الكاملة

تمثل الفنان محمد رمضان أمام القضاء المصري، اليوم الثلاثاء، تحديدا أمام محكمة جنح الدقي، لمحاكمته في التهم المنسوبة إليه والمتمثلة في إهانة العلم المصري والإساءة إلى رموز الدولة.

تفاصيل محاكمة محمد رمضان اليوم

قضت محكمة جنح الدقي، في جلستها اليوم الثلاثاء 3 يونيو، ببراءة الفنان محمد رمضان من تهمة إهانة العلم المصري والإساءة إلى رموز الدولة.

محمد رمضان كان قد واجه تلك التهم المنسوبة إليه، بعدما تقدم أحد المحامين بدعوى جنحة مباشرة أمام المحكمة، اتهمه فيها بارتكاب أفعال تمس القيم الوطنية.

ووجه المحامي لـ محمد رمضان تهمة إهانة العلم المصري والترويج لأفكار ورموز وصفها بالهدامة.

طلب تعويض مليار دولار لصالح صندوق تحيا مصر

وطالب المحامي بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق “تحيا مصر”، وذلك استنادا لظهوره في مقاطع مصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يضع العلم المصري على ظهره، ما يمثل إساءة لرموز الدولة، بالإضافة إلى الترويج لما وصفه بـ”رموز الماسونية”، وبما يمثل اعتداء على الكرامة الوطنية.

وأشارت الدعوى إلى أن مبلغ التعويض يهدف إلى جبر الضرر الأدبي الذي لحق بالشعب المصري، إلى جانب دعم المشروعات القومية التي يتبناها صندوق “تحيا مصر”، مع الطلب بتوقيع أقصى العقوبة على محمد رمضان، وتغريمه بالمبلغ المطلوب، باعتباره وسيلة للردع والحفاظ على احترام الرموز الوطنية.