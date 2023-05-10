جنا عمرو دياب تنشر صورا لها والجمهور يعلق على ملابسها “مش كده يابنتي أنت بنت فنان كبير أوي، هو أبوكي مش بيبعتلك فلوس” | صور

نشرت جنا ابنة الفنان المصري الملقب بالهضبة “عمرو دياب”، صورًا لها عبر صفحتها الشخصية والرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكانت تظهر جنا عمرو دياب في الصور بملابس غير متناسقة كما وصفها الجمهور في التعليقات، وارتدت جيبة جينز وسويتشيرت أزرق اللون، على حذاء بني وكاب.

وعلق الجمهور على المنشور وقال : “مش كدا يابنتي أنت بنت فنان كبير أوي، يابنتي لو معكيش فلوس ميلي على أبوكي وهيديكي، نفسي أقولك حلو علشان أنت بنت الغالي بس هو مش حلو، هو عمرو دياب مش بيبعت مصاريف”.

ومنذ فترة نشرت أيضاً صورا خادشة للحياء وهجم الجمهور عليها بس عدم التزامها بالعادات والتقاليد العربية والمصرية.

وعلق الجمهور العربي على صور جنا عمرو المختلفة قائلاً : “كنا بنحب أبوكي، وكرهتينا فيه بتربيتك التربية معدتش عليكي، خسرتي الهضبة جمهوره، على قد ما كنت احبه على قد ما بنتقدوا من الضياع اللي معيشكون فيه”.