جنا عمرو دياب تتعرض لهجوم حاد بسبب فيديو .. بعد صور وصفها الجمهور بأنها خادشة للحياء “أبوكي معرفش يربيكي” | فيديو وصور

نشرت جنا ابنة الفنان المصري الشهير الملقب بالهضبة “عمرو دياب”، منشور عبر صفحتها الشخصية والرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تضمن فيديو لها.

جنا عمرو دياب ووالدها - نجوم مصرية

وكانت جنا عمرو دياب في الفيديو تغني وترقص على أغنية أجنبية ومتواجد معها في الأستوديو شاب، ولكن جنا وجدت انتقادات حادة وكثيرة للغاية وهجوم من العرب، بسبب ذلك الفيديو.

حيث قال المتابعين : “أبوكي معرفش يربي، إي تيشرت فانتا ده” وتنوعت التعليقات في الهجوم على جنا ولم تكن هذه المرة هي المرة الأولى التي تجد جنا هذا الهجوم الحاد عليها بسبب منشوراتها.

فيديو جنا عمرو دياب وتعليقات المتابعين

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علاوة على ذلك، جنا مثيرة للجدل دائماً من خلال منشوراتها وملابسها التي يصفها الناس بالخادشة للحياء وغير متناسقة وغير مناسبة للعادات والتقاليد العربية.