جنايات القاهرة تقضي بحبس محافظ المنوفية السابق 10 سنوات فى قضية الكسب غير المشروع

قضت اليوم الثلاثاء 25 يونيو محكمة جنايات القاهرة التى تنعقد فى مجمع محاكم طره، برئاسة المستشار على الهواري بمعاقبة محافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط بالحبس لمدة عشر سنوات وذلك لاتهامه فى قضية الكسب غير المشروع بقيامه بالأمر المباشر بإسناد 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة مباني لشركة أحد المتهمين معه بالقضية.

وكان هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق قد تم اتهامه فى قضية الكسب الغير مشروع فى مبلغ 58 مليون جنيه مستغلاً نفوذه، وقد قضت محكمة جنايات القاهرة أيضاً بتغريم محافظ المنوفية السابق مبلغ 58 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو بخلاف الحبس 10 سنوات.

وكانت التحقيقات التى أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب الغير مشروع قد كشفت عن أن المتهم هشام عبد الباسط قد حصل لنفسه على مبلغ 58 مليون و795 ألف و 942 جنيه من خلال استيلائه لنفسه بدون وجه حق على مبلغ 27 مليون و485 مليون جنيه من أموال المحافظة.

وجاء ذلك من خلال قيام حافظ المنوفية السابق بأن قام بالاتفاق مع متهمين آخرين على طرح عدد 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من المباني الحكومية بمحافظة المنوفية، وأمر المحافظ السابق بإسناد تنفيذ هذه العمليات الأربعة إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر وذلك بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، وبثبوت الاتهام عليه وقعت عليه محكمة جنايات القاهرة الحكم القاضي بحبسه لمدة 10 سنوات وتغريمه 58 مليون جنيه.

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