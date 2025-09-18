مصادفة مدهشة في جنازة الفنان سليمان نجيب

في واقعة تحمل الكثير من الغرابة والدهشة ارتبطت لحظات الوداع الأخيرة للفنان الكبير سليمان نجيب بمصادفة غير متوقعة ظلت حديث المقربين لسنوات.

فقد رحل نجيب بينما كان شقيقه الوحيد، حسني نجيب، في زيارة إلى العراق، الأمر الذي دفع صديقه المقرب عبدالحميد الجبالي إلى تولي مسؤولية الإنفاق على مراسم الجنازة والمأتم.

وبعد عودة الشقيق بادر إلى مراجعة المصاريف التي بلغت وفق الفواتير 299 جنيه وقرش واحد.

وبينما هم بصدد سداد المبلغ، جاء خادم الفنان الراحل ليكشف عن وجود نقود داخل دولاب نجيب، وبالفعل عند فتح الدولاب عُثر على رزم من العملات الورقية والفضية بفئات مختلفة: جنيهات، نصف جنيه، عشرة قروش، وحتى القرش الصاغ.

المفاجأة كانت أن إجمالي المبلغ المضبوط بلغ بالضبط 299 جنيه وقرش واحد، وهو نفس الرقم المدون في فواتير الجنازة دون زيادة أو نقصان، وكأن الراحل قد أعد مسبقاً نفقات رحيله بنفسه.

هذه المصادفة النادرة تركت الجميع في حالة من الذهول، لتتحول إلى واحدة من الحكايات الأكثر غرابة في سير الفنان الكبير الذي اشتهر بأناقته وحضوره الطاغي.

اللافت أن الصورة الوحيدة التي ظهر فيها سليمان نجيب وهو يبكي تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، حيث التقطت له مع الفنان حفني محمود أثناء جنازة صديقهما المقرب أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي.