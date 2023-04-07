جمهور جعفر العمدة يتنبأ بأن “نعيم” سوف يكون ابن جعفر ونعيم يرد “بس يا ليفة”

نشاهد من خلال الفضائيات وقناة dmc، في هذه الأيام وخلال الموسم والسباق الدرامي الرمضاني، مسلسل جعفر العمدة، الذي يقوم ببطولته الفنان والنجم المصري محمد رمضان.

ومن ضمن قصص المسلسل أن ابن الفنان محمد رمضان تم خطفه منذ الصغر، ومر ١٩ عاماً على هذه الواقعة، ويبحث محمد رمضان عنه من وقتها.

ويتوقع الجمهور كل حلقة أن محمد رمضان سيكتشف أن أحمد داش هو ابنه ولكن لا يتم ذلك رغم كثير من المؤشرات، ولكنها غير واضحة لجعفر العمدة.

وكتب أحد رواد السوشيال ميديا : “خلصتوا هبد بقى .. أحب أقولكم إن نعيم هيطلع ابن جعفر اللي غايب بقاله ١٩ سنة”، ويعلق الجمهور ضاحكاً، بينما يرد الفنان “عصام السقا” الذي يجسد دور “نعيم” قائلاً “بس يا ليفة”، وهي من الجمل الشهيرة في المسلسل.

علاوة على ذلك، مسلسل جعفر العمدة من بطولة الفنان محمد رمضان، منة فضالي، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، زينة، وإخراج محمد سامي.