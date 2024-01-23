جمال شعبان يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبد المنعم بعد إجرائه جراحة في القلب

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبد المنعم، بعد إجرائه عملية جراحية في القلب، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية.

الفنان صبري عبد المنعم - صورة أرشيفية

ومن جانبه نشر الدكتور جمال شعبان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة للفنان صبري عبد المنعم، وعلق عليها قائلًا: “في جرين هارت، الفنان صبري عبد المنعم حالته أحسن دلوقتي”.

وفي نفس السياق، كان الفنان صبري عبد المنعم قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة مؤخرًا نقل على إثرها لأحد المستشفيات، وذلك بعد براءة المتهمين في قضية النصب عليه.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان صبري عبد المنعم كان مسلسل “بابا المجال”، الذي عُرض في الموسم الرمضاني من العام الماضي 2023، وهو من بطولة الفنان مصطفى شعبان، وباسم سمرة، وسوسن بدر، ونسرين أمين، وتأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد موسى.