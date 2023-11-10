جمال العدل يكشف عن حقيقة خلافه مع محمد هنيدي “بعتله مردش عليا”

كشف المنتج الفني جمال العدل حقيقة خلافه مع الممثل محمد هنيدي بسبب مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل أرض النفاق، كما كشف عن رأيه في فيلم مرعي البريمو، وذلك خلال استضافته في برنامج حبر سري الموسم السابع، المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس والذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم.

جمال العدل ومحمد هنيدي- المصدر: برنامج حبر سري

حبر سري

وخلال حديثه في حبر سري أوضح المنتج جمال العدل رأيه في عدد من الفنانيين ومنهم محمد هنيدي، كما كشف سبب الخلاف الذي كان بينه وبين محمد هنيدي بسبب المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل أرض النفاق مع شركة إنتاج أخرى غير شركة العدل جروب والمنتجة للجزء الأول من المسلسل.

جمال العدل

وتابع جمال العدل “هنيدي بيعمل الجزء الثاني من أرض النفاق من غيري قانونا حقه، لكن في حق أدبي وحق مادي، والحق الأدبي بتاعنا احنا هنيدي صاحبي وعشرة عمر، واللي غايظني انه دلوقتي كبر وبقى راجل نجم ومهم وعيب يعمل كده، واللي غايظني أكثر أنه نزل صورة فبعتهاله على واتساب قلتله ايه ده لأننا كنا بنتكلم انا وهو أننا هنعمله مردش عليا لغاية دلوقتي، ضايقني أكثر مش لطيفة أبدا ورأيي أنه مش هينجح.

كما تحدث جمال العدل عن أخر أفلام محمد هنيدي الذي طرح في السينمات خلال شهر أغسطس الماضي “مرعي البريمو” والذي لم يحقق النجاح المنتظر والمعهود على أفلام محمد هنيدي، ولكن أضح جمال العدل أنه لم يشاهد هذا الفيلم ولكنه يعلم أنه لم يحقق أرباح، وقال أنه ربما يرجع السبب في ذلك إلى أشياء أخرى مثل توقيت العرض، أو التوزيع، ولكن هذا لا يعني أن هنيدي انتهى فنياً