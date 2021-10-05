جمال السادات “لم نكن نتخيل أن يكون تكريم والدتي بهذا الشكل المشرف”

استضاف الإعلامي عمرو أديب المهندس جمال السادات نجل الرئيس الراحل أنور السادات والسيدة جيهان السادات في برنامج الحكاية مساء الأحد. وكانت أبرز تصريحاته أثناء الحديث أن جنازة والدته كانت جنازة رسمية عسكرية مهيبة، فهي أول جنازة عسكرية تقام لسيدة مصرية، وقال أن تلك الجنازة العسكرية لها، ومنحها وسام الكمال، ومحور جيهان السادات هو تكريم أكثر مما توقع جميع أفراد العائلة والفضل يرجع إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهي طلبت منه أن تدفن بجانب زوجها الرئيس الراحل أنور السادات وكان هذا أكبر جميل بالنسبة لها.

ذكريات جمال السادات مع ٦ أكتوبر

قال المهندس جمال السادات أن بيت الجيزة الذي عاش فيه الرئيس الراحل أنور السادات و السيدة جيهان السادات والذي شهد أحداث كثيرة في أهم فترات التاريخ المصري الحديث يجب أن يكون متحف. كما قال أنه يوم نصر ٦ أكتوبر ١٩٧٣ كان في المدرسة وعندما عاد وجد والدته في شرفة المنزل تنظر إلى الطائرات الحربية في السماء وتدعو لهم بالنصر.

واسترجع بعض الذكريات الطريفة أثناء فترة دراسته مع الإعلامي عمرو أديب “كنت ابن الرئيس وعِدت ٣ إعدادي، وكانت مديرة مدرستي على اتصال مباشر بوالدي.” وقال أن علاقته بوالده كانت جيدة وتقوم على الصراحة. وقال أنه يوم استشهاد والده كان في الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما علم اتصل بوالدته وقالت له “البركة فيك”، وسألها عن النائب حسني مبارك ليطمئن على مستقبل الوطن بعد والده.

أصر المهندس جمال السادات هو ووالدته على حضور تشريح جثة الرئيس الراحل لمعرفة مصدر الرصاصة القاتلة، حيث أن الرصاصة اصطدمت بالمنضدة الرخامية أمام الرئيس ثم ارتدت في جسده مروراً بقلبه ثم استقرت في الرقبة. صرح أنه قال للرئيس الراحل محمد مرسي في أحد احتفالات أكتوبر أنه لم ينتخبه، لكنه لو عمل لصالح الوطن سيقوم بتأييده.

كما أكد أن الراحل أشرف مروان هو بطل مصري عمل كثيراً مع الزعماء لصالح الوطن وتم اغتياله. وفي نهاية اللقاء قال أن مصر مستهدفة لأنها الدولة الوحيدة التي نجت من الفوضى التي حدثت في كثير من دول وطننا العربي لأنها محروسة من الله وتحميها قوة سياسية حكيمة بقيادة الرئيس السيسي.