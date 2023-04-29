جريمة لا تصدق … أم تذبح ابنها وتطبخ جثته !

شهدت قرية مصرية حادثة لا يمكن أن يتخيلها عقل، حيث قامت أم – مريضة نفسياً – بذبح طفلها الصغير وطهت جثته وأكلت أجزاء منها.

والقرية المصرية هي قرية أبو شلبي التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية التي شهدت هذه الحادثة المريبة، حيث قتلت الأم طفلها الذي لا يبلغ سوى 5 أعوام.

وصرحت مصادر أمنية لفضائية العربية، أن الأم التي قتلت ابنها اسمها هناء وتبلغ من العمر 30 عام، واعترفت بارتكاب الجريمة البشعة في لحظة فقدت فيها وعيها حيث تعاني من مرض الصرع واضطرابات نفسية أخرى.

وخلال اعترافها التي كانت تتحدث فيه بصعوبة، قالت بأنها كانت تشعر بالقلق على طفلها فأردات أن تعيده إلى بطنها مجدداً لذلك اتخذت قرارت الذبح والتقطيع وأكلته بعد الطهي؛ لتعيده لبطنها – حسب رأيها-.

وتبين خلال التحقيقات أنها تعيش وحدها في منزلها بالقرية برفقة طفلها، ومنفصلة عن زوجها منذ نحو 3 سنوات.

وتم إحالة القضية إلى النيابة العامة التي طلبت استكمال تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية حول الحادثة ودفن ما تبقى من جثة الطفل، وكذلك انتداب لجنة طبية لإجراء فحص وكشف طبي على الأم.