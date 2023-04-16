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 جريمة قتل غامضة في قصر مسكون مستوحاة من قصص حقيقية ضمن أحداث فيلم الرعب يوم 13 في عيد الفطر.. شاهد بالفيديو

محمود الشريف

طرحت شركة أوسكار للإنتاج الفني والتوزيع البرومو الدعائي الأول لفيلم الرعب يوم 13 والذي من المقرر أن يعرض في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الفطر المبارك، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم، ويعتبر أول فيلم عربي مصور بتقنية 3D، وتدور أحداثه في إطار تشويقي مستوحى من قصص الرعب وبعض الأحداث الحقيقية التي تشتمل على جانب من الغموض، ومن الجدير بالذكر أن هذا الفيلم يتم التحضير له وتصويره منذ ثلاث سنوات ومن المتوقع أن ينال إعجاب فئة كبيرة من الشباب خلال موسم عرضه في عيد الفطر.

 جريمة قتل غامضة في قصر مسكون مستوحاة من قصص حقيقية ضمن أحداث فيلم الرعب يوم 13 في عيد الفطر..شاهد بالفيديو

فيلم يوم 13

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الفيلم يدور حول شخصية عز الدين الذي يعود من الخارج بعد غياب فترة كبيرة لكي يبحث عن أهله، ويقيم في قصر العائلة وتبدأ تحدث أشياء غير متوقعة داخل القصر ويستمر في مغامرته للكشف عن السبب وراء هذا الغموض، لنفي تلك الشائعات التي تدور حول هذا القصر حتى يتمكن من بيعه، إلى جانب ذلك يظهر من خلال البرومو أن رقم القصر 13، ويوم الوفاة 13، وعدد الأبطال المدعوين 13، وتبدأ الموسيقى التصويرية بجملة ” البعض يعتقد في عالم الأرواح والبعض الآخر لا يعتقد”.

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اللي بيخاف من العفريت يطلعله! ..الاعلان الرسمي لفيلم يوم ١٣ أول فيلم عربي 3D في العالم⚡️عيد الفطر بجميع دور العرض.

اللي بيخاف من العفريت يطلعله! ..الاعلان الرسمي لفيلم يوم ١٣ أول فيلم عربي 3D في العالم⚡️عيد الفطر بجميع دور العرض. أحداث الفيلم مستوحاة من قصص حقيقة. #يوم_١٣ #3d

Posted by Oscar Production & Distribution on Friday, 14 April 2023

أبطال فيلم يوم 13

الفيلم من بطولة أحمد داود، ودينا الشربيني، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبد المغني، وأروى جودة، ونسرين أمين ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله، ومن إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، وموسيقى تصويرية هشام خرما.

 جريمة قتل غامضة في قصر مسكون مستوحاة من قصص حقيقية ضمن أحداث فيلم الرعب يوم 13 في عيد الفطر.. شاهد بالفيديو
البوستر الرسمي لفيلم يوم 13
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محمود الشريف

كاتب محتوى إلكتروني ومحرر مقالات، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال.

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