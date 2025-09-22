جريمة البرميل التي هزت الإسكندرية عام 1999

في واحدة من أكثر القضايا غرابة في تاريخ الجرائم المصرية، كشفت رائحة غامضة مصدرها سطح أحد المنازل بالإسكندرية عن سر ظل مدفوناً لخمس سنوات كاملة، فيما عُرف لاحقًا بـ “جريمة البرميل”.

القصة بدأت مع رجل كان يحتفظ ببرميل معدني فوق سطح منزله، يعتني به بشكل منتظم ويعيد دهنه كلما أصابه الصدأ.

لكن مع مرور الوقت وهطول الأمطار، بدأت تنبعث منه روائح كريهة أثارت قلق الجيران الذين طالبوه بالتخلص منه، غير أنه رفض.

عند تدخل الشرطة وسؤاله عن محتوى البرميل، أجاب بهدوء صادم: “ده جثمان مراتي”.

وبعد كسر الأسمنت وفتح البرميل، عُثر بداخله على جثة زوجته بكامل ملابسها وحُليّها، محفوظة بالملح.

التحقيقات أوضحت أن الرجل كان شديد التعلق بزوجته، لكن شخصيتها الصعبة ومعاملتها القاسية له ولأطفاله أدت إلى خلافات متكررة. وفي إحدى لحظات الغضب، وأثناء شجار حاد بينهما، اعتدى عليها باليد حتى فارقت الحياة دون نية مسبقة للقتل.

المفاجأة الأكبر أن والدة الزوجة، وحرصاً على مستقبل أحفادها، نصحته بإخفاء الجثة حتى لا يتعرض أولاده للتشرد.

فابتكر فكرة الاحتفاظ بها داخل برميل ملح، وكان طوال خمس سنوات يزورها، ويتحدث إليها في المناسبات وكأنها ما زالت على قيد الحياة.

أمام القضاء، وُصفت القضية بأنها “ضرب أفضى إلى موت”، ليُحكم عليه بالسجن سبع سنوات فقط.

وبعد قضاء العقوبة، عاد ليكمل تربية أبنائه، رافضاً الزواج مرة أخرى، محتفظاً بصورة زوجته، وما زال حتى اليوم يكلّمها كأنها لم تفارقه قط.

جريمة البرميل لم تكن مجرد واقعة جنائية، بل حكاية إنسانية مؤلمة تكشف عن حدود الحب، القسوة، واليأس حين تتشابك المشاعر مع الخوف من الفضيحة وضياع الأسرة.