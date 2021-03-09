جدول حصص قناة مدرستنا الذي تحرص القناة الفضائية على الإعلان عنه بشكل أسبوعي وهو جدول خاص بشرح المناهج من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، حتى يتمكن الطلبة من متابعة الدروس بشكل منتظم ويتمكن الطلبة من التحصيل الدراسي بشكل كامل ومن خلال مجموعة من أكفأ المعلمين على مستوى الجمهورية. وقد بدأت القناة في إذاعة الحصص الخاصة بمناهج ومقررات الفصل الدراسي الثاني من ويم الأحد 7 من شهر مارس، سوف نتعرف على جدول الحصص الخاص بالأسبوع الأول من النصف الدراسي الثاني.

جدول حصص قناة مدرستنا الابتدائي والإعدادي

من خلال الصور التالية يمكن للطلبة من كل صف دراسي من الرابع وحتى الثالث الإعدادي الحصول على الجدول الخاص به، وينصح المعلمين الطلبة في الالتزام بالحصص ومتابعتها بشكل منتظم حتى يتمكن الطالب من التحصيل بشكل متتالي وعدم فقدان أي درس منه.

تقوم قناة مدرستنا على إعادة الحصص في أوقات مختلفة حتى تتناسب مع أوقات الطلبة المختلفة ولا تسبب إزعاج أو فقدان لأحد الدروس، يمكن الاطلاع على الجداول التالية:

تردد قناة مدرستنا على النايل سات

يتم عرض الدروس على قناة مدرستنا التي تم توفيرها على القمر الصناعي نايل سات حتى يتمكن الطلبة من متابعة الدروس في النصف الثاني من العام الدراسي الحالي وقد انتهى الطلبة من اداء اختبارات نصف العام الدراسي الأول، ويأتي تردد القناة كالتالي: