جدول الحد الأدنى للأجور بعد إقرار مجلس الوزراء زيادة الأجور إلى 4 آلاف جنيه

قرر مجلس الوزراء المصري زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه في السابق، وذلك بزيادة قدرها 500 جنيه لكل درجة وظيفية، وذلك وفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية.

الحكومة المصرية تعزز مستويات المعيشة

وتأتي هذه الزيادة في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز مستويات معيشة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وتحسين قدراتهم الشرائية.

الحد الأدنى للأجور 4 آلاف جنية بعد الزيادة

وبحسب القرار، فإن الحد الأدنى للأجور في الدرجة الممتازة يصبح 11 ألف جنيه، في حين يصبح الحد الأدنى للأجور في الدرجة العالية 9 آلاف جنيه، ويصبح الحد الأدنى للأجور في درجة المدير العام 8 آلاف جنيه.

كما يصبح الحد الأدنى للأجور في الدرجة الأولى 7 آلاف جنيه، وفي الدرجة الثانية 6 آلاف جنيه، وفي الدرجة الثالثة 5500 جنيه، وفي الدرجة الرابعة 5 آلاف جنيه، وفي الدرجة الخامسة 4500 جنيه، وفي الدرجة السادسة 4 آلاف جنيه.

جدول الحد الأدنى للأجور

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للأجور الممتازة 11 ألف جنيه العالية 9 آلاف جنيه المدير العام 8 آلاف جنيه الأولى 7 آلاف جنيه الثانية 6 آلاف جنيه الثالثة 5500 جنيه الرابعة 5 آلاف جنيه الخامسة 4500 جنيه السادسة 4 آلاف جنيه

وتعد هذه الزيادة من أكبر الزيادات التي شهدتها الأجور في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين وزيادة قدرتهم الشرائية.