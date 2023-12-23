جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

نشرت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 بمحافظة البحيرة، والتي تأتي وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وجاءت مواعيد الامتحانات الفصل الدراسي الأول على النحو التالي:-

الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الثلاثاء 9 يناير 2024 وحتى السبت 13 يناير 2024.

الصفوف الأول والثاني الإعدادي العام من الثلاثاء 9 يناير 2024 وحتى الأحد 14 يناير 2024.

الصفوف الأول والثاني الإعدادي المهني من الثلاثاء 9 يناير 2024 وحتى الأحد 14 يناير 2024.

الصفوف الأول والثاني الثانوي للمكفوفين من الأحد 14 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

الصفوف الأول والثاني الثانوي العام من الأحد 14 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

الصفوف الأول والثاني الثانوي الفني من الثلاثاء 2 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

الصفوف من الأول إلى الرابع الثانوي الفني نظام خمس سنوات من الثلاثاء 2 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

الشهادة الإعدادية للمكفوفين من الأربعاء 17 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع من الأربعاء 17 يناير 2024 وحتى الثلاثاء 23 يناير 2024.

الشهادة الإعدادية العامة من الأربعاء 17 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

الشهادة الإعدادية المهنية من الأربعاء 17 يناير 2024 وحتى الثلاثاء 23 يناير 2024.

والتي كانت على النحو التالي:-