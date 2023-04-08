اتهام بسرقة حقوق الملكية الفكرية يواجه صناع مسلسل «جت سليمة» لدنيا سمير غانم 2023

بدأ مساء أمس عرض أولى حلقات المسلسل الذي يجمع بين الدراما الكوميديا والخيال العلمي جت سليمة للفنانة دنيا سمير غانم ونخبة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وبمجرد انتهاء عرض الحلقة الأولى تم نشر بوست على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للكاتبة المشهورة رشا عزت الجزار، تتهم فيه من آل إليهم العمل بسرقة حقوق الملكية الفكرية لاسم مشروع فيلم روائي طويل خاص بها مسجل في حقوق المؤلف، منذ حوالي أكثر من عام ونصف بعنوان “جت سليمة” والشخصية الرئيسية للعمل اسمها سليمة، كما أشارت في المنشور لرد مكتب أحمد السبكي على الأزمة وعدم علمهم بتغيير اسم المسلسل والذي كان مقرر له اسم آخر مختلف تمامًا وتم تغييره لاسمه الحالي!! وفي التالي كافة تفاصيل الأزمة ومن المتهم الحقيقي في سرقة حقوق الملكية الفكرية التي أصبحت منتشرة بشكل كبير.

قصة مسلسل جت سليمة لدنيا سمير غانم 2023 رمضان

في سياق متصل بما سبق تدور أحداث مسلسل جت سليمة حول فتاة شابة تعمل محررة في إحدى دور النشر، وتتفانى في أداء عملها، وفي يوم أثناء تواجدها في العمل عثرت على كتاب مسحور تسبب في سفرها عبر الزمن، ومواجهتها العديد من المواقف الكوميدية، والمسلسل من إنتاج شركة محمد أحمد السبكي، ومن تأليف كريم يوسف، أشرف نصر، وسامح جمال، وندي عزت، وقام بإخراج المسلسل إسلام خيري.

بداية الأزمة على اسم جت سليمة ورد مكتب أحمد السبكي منتج العمل الفني

بالإضافة لما سبق ذكره بدأت الأزمة عندما نما لعلم الكاتبة رشا عزت أن مسلسل دنيا سمير غانم الذي سيعرض في شهر رمضان 2023 كان من المقرر له اسم آخر وقد تم تغيير اسمه لـ”جت سليمة“، فتوجهت مباشرة إلى مكتب أحمد السبكي مصطحبة تسجيل الملكية الفكرية الخاص بروايتها المسجلة منذ أكثر من عام ونصف، وكانت المفاجأة أنهم لا يعلموا عن تغيير اسم العمل بشكل مفاجئ أي شيء على الرغم من أنهم الجهة المنتجة، وبعد اتصالات أكدوا بالفعل على المعلومة.

وبعد أن غادرت الكاتبة رشا عزت المكتب تم الاتصال بها هاتفيًا من مكتب أحمد السبكي، وطمأنتها بأن حقوق الملكية الفكرية تسمح باستخدام نفس الاسم لعملين فنيين بشرط اختلاف نوع العمل، كما سنذكر في الفقرة التالية.

قانون حقوق الملكية الفكرية على الأعمال الفنية 2023

على جانب آخر أكدت الكاتبة رشا عزت في منشورها أن حقوق الملكية الفكرية تسمح باستخدام نفس الاسم لأكتر من عمل فني بشرط أن تكون الأعمال مختلفة، أي نفس الاسم يكون لفيلم ومسلسل وبرنامج، لكن غير مسموح باستخدام نفس الاسم لمسلسلين أو فيلمين، أي أنه لا يوجد أزمة طالما هذا العمل الفني لدنيا سمير غانم مسلسل، والعمل الفني الخاص برشا عزت فيلم روائي طويل.

وهنا أبدت الكاتبة تفهمها للموقف بعد أن تأكدت من المعلومة قائلة لهم نصًا

“خلاص هعمل ايه كملوا مسلسلكم وأنا هكمل شغل على مشروع الفيلم بتاعي..وانا محبش اعطل شغل حد”

غير ذلك أكدت أنها قامت بالبحث عن المعلومة وبالفعل وجدت صحة ما ذكره مكتب السبكي بسماح القانون لاستخدام نفس الاسم بعملين فنيين، لكن كانت المفاجأة الكبرى بعدما تم عرض أولى حلقات المسلسل ووجدت أن شخصية بطلت العمل اسمها سليمة!!.

نفس الشخصية سليمة وحزن وبكاء على المشروع الفني

أضافت الكاتبة رشا عزت أنها كانت تتابع أولى حلقات مسلسل جت سلمية بشكل عادي وبحب شديد، لكن فوجئت أن شخصية بطلة المسلسل اسمها أيضًا سليمة مثل روايتها تمامًا، أي مسروقة بالفعل من مشروعها الفني، هنا بكت الكاتبة بحرقة شديدة على مشروعها.

فالأمر ليس مجرد تشابه صدفة خاصة أن اسم سليمة ليس اسم نمطي ولا دارج بالمجتمع، إنما هو تأكيد على سرقة مجهود وشغل فالسرقة كانت لاسم العمل المربوط باسم الشخصية، وبالتالي تم سرقة اسم الشخصية أيضًا.

نص منشور الكاتبة رشا عزت الجزار على حسابها الرسمي فيس بوك

بالإضافة لما سبق ذكره جاء نص المنشور الخاص بالكاتبة رشا الجزار صاحبة المشروع الروائي “جت سليمة” على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كالتالي:

“انا عندي مشروع فيلم روائي طويل متسجل في حقوق المؤلف من اكتر من سنة ونص بعنوان (جت سليمة) والشخصية الرئيسية اسمها سليمة

لما عرفت ان مسلسل دنيا سمير غانم واللي كان مقرر له اسم تاني اتغير اسمه بنفس الاسم (جت سليمة) روحت مكتب احمد السبكي وخدت معايا تسجيل الملكية الفكرية بتاعي

اتفاجئت انهم ميعرفوش حاجه عن الاسم الجديد مع انهم الشركة المنتجة، عملوا تليفون وبعدين قالولي آه فعلا الدعايا نزلت بالاسم دا

حقوق الملكية الفكرية بتسمح ان نفس الاسم يستخدم لاكتر من عمل بشرط تكون الاعمال مختلفة، يعني مثلا ممكن نفس الاسم يبقي لفيلم ومسلسل وبرنامج، لكن مينفعش نفس الاسم يبقي لمسلسلين او فيلمين

كلموني من مكتب السبكي بعد ما مشيت وقالولي المعلومه، قولتلهم هتاكد منها ولو حقيقية خلاص هعمل ايه كملوا مسلسلكم وانا هكمل شغل على مشروع الفيلم بتاعي.. اتاكدت من المعلومة ولاقيت انها حقيقية فكدا كدا القانون يسمح انهم يستخدموا نفس الاسم، وانا محبش اعطل شغل حد

لكن مكنتش اعرف ان كمان الشخصية اسمها سليمة

انا فتحت مسلسل دنيا عشان اتفرج عليه عادي وبحب والله، ولما لاقيت ان كمان اسم الشخصية مسروق بكيت بحرقه على مشروعي

تبدوا للبعض شئ بسيط، ايه يعني اسم عمل واسم الشخصية الرئيسية فيه يتسرق، لكن لما يكون اسم العمل واسم الشخصية له دلاله كبيره في القصة والحكاية بتاعتك هتحزن على شغلك ومجهودك

وهو اسم شخصية زي اسم (سليمة) اسم نمطي ومعتاد؟

السرقة كانت لاسم العمل المربوط باسم الشخصية وبالتالي سرقوا اسم الشخصية كمان

مش مسامحة الجهه ولا الشخص اللي اتعرض عليهم المشروع بتاعي من سنة، واللي خدوا اسم العمل واسم الشخصية الرئيسية ولبسوها لمشروع تاني مختلف بحكاية مختلفة، اسم العمل واسم الشخصية مكنش هيفرق معاهم في اي حاجه لكن هيفرق في مشروعي

بدل ما تحطوا ناس مفلسين وحرامية في مناصب تدير العملية الإنتاجية، اولي تحطوا ناس محترمين وامناء ومبدعين، ناس بتوع فن بجد عشان ميسرقوش شغل الناس ومجهودهم بادعاء انه من اقتراحاتهم ومن بنات افكارهم

انا تعبت جدا من الفردة ومن السرقة ومن والبلطجة على حقوقنا، حرام عليكم

مفيش فايدة

أصابع اتهام تشير لمناصب تدير العملية الإنتاجية في مصر

في الختام أشارت الكاتبة رشا عزت للجهات المسؤولة الذين تم عرض عليهم مشروعها الفني العام الماضي، بأنهم سبب تلك الأزمة والمسؤولين الأساسيين عن سرقة حقوق الملكية الفكرية، حيث قاموا بسرقة اسم العمل واسم الشخصية وبنوا عليها مشروع فني آخر بقصة مختلفة، مدعين أنها من بنات أفكارهم ومن اقتراحاتهم.

وأردفت قائلة:

“اسم العمل واسم الشخصية مكنش هيفرق معاهم في اي حاجه لكن هيفرق في مشروعي”

كما أبدت الكاتبة غضبها من تلك الجهات الغير مسؤولة ووصفتهم “بالمفلسين والحرامية والبلطجية”، وطالبت باستبدالهم بمسؤولين أمناء على الفن وعلى المبدعين، وختمت منشورها بعدم مسامحة المسؤول عن تم الأزمة قائلة: