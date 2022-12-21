جبر الخواطر.. حكاية لقاء الخميسي مع بائع الخضار وطفله الصغير

في لفتة إنسانية لجبر خواطر الأشخاص البسطاء قامت الفنانة لقاء الخميس بمشاركة صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير انستجرام لفرشة خضار بسيطة في أحد الشوارع المصرية وكتبت على الصورة التي شاركتها.. “صباح الخير على أهل مصر”.

لقاء الخميسي مع بائع الخضار وطفله الصغير

لم تكتفي لقاء الخميسي بصورة فرشة الخضار بل تصورت مع صاحب فرش الخضار وطفله الصغير الذي كان متواجد معه يساعده على عمله في بيع الخضار صورة تحمل كل معاني السعي وراء الرزق الحلال وعلقت على الصورة التي شاركتها كحالة في حسابها الرسمي “صاحب الفرشة الجميلة” وسادت البسمة على وجه صاحب الفرشة وطفله الصغير الذي توسط الصورة.

آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي

جدير بالذكر أن الفنانة لقاء الخميسي قد شاركت في مسلسل “إجازة مفتوحة” وهو آخر أعمالها الفنية والدرامية وشارك الكثير من النجوم في المسلسل وهم شريف منير والفنانة القديرة سميحة أيوب ونور محمود والفنان كريم أبو زيد والفنانة هدى مجد العمل الدرامي من تأليف أحمد محمود أبو زيد ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.