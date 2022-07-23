جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية متكاملة في عدة قرى بالمحافظة 

نظمت جامعة كفر الشيخ ممثلة بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، قافلة طبية متكاملة في قرية الشمارقة بمركز محافظة كفر الشيخ، وعدد من القرى المجاورة، وذلك في إطار مبادرة “حياة كريمة” الرئاسية لتنمية الريف المصري، واستمراراً لسلسلة القوافل التي أطلقتها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة، وتم تنظيم القافلة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق الدسوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور رضا صالح.

تخصصات القافلة الطبية

وشارك في القافلة العديد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب وطب الأسنان والتمريض، حيث تم فحص عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، مثل الأمراض الباطنية وطب العيون والأنف والأذن والحنجرة وأمراض النساء والأمراض الجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية، والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام والمسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ، ومن جهته، أوضح رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق الدسوقي، أنه تم تنظيم سلسلة قوافل متكاملة “صحية وبيئية وزراعية وبيطرية وتثقيفية وعلمية” للقرى على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع مجلس الوزراء والمحافظة ومجالس المدن والمجلس القومي للمرأة.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار مبادرة “حياة كريمة”، بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمراراً لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتقديم المزيد من الخدمات الصحية لأبناء المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، مشيراً إلى أن القافلة الصحية قامت بالكشف على 1646 حالة من سكان قرية الشمارقة والقرى المجاورة، على أيدي مختصين وأطباء متميزين من مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج مجانًا لجميع المرضى الذين حضروا إلى مقر القافلة.

وأشرف على القافلة ميدانيًا أستاذ ورئيس قسم القلب والصدر، الدكتور وائل الفقي، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، نافع حمادة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ومدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، الدكتور صفوة شلبي، وفريق العمل بالإدارة.