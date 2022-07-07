جامعة كفر الشيخ تفتح باب التقدم لعمادة كلية العلوم وتحدد الشروط

حضر الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ اجتماع لجنة اختيار عميد كلية العلوم في الجامعة من أجل إجراء المقابلات واختيار المرشحين من أجل عمادة الكلية، وأتي ذلك بحضور وعضوية الدكتور علي أحمد أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ الوراثة بكلية الزراعة، بالإضافة إلى الدكتور أحمد رفعت محمود الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم جامعة عين شمس، وكل من الدكتور محمد صلاح الدين السيد متولي أستاذ علوم الحاسب بكلية الحاسبات جامعة بنها، و الدكتور محسن محمد مسعد حسين الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء كلية العلوم جامعة كفرالشيخ.

خطط تطوير الأداء والمقترحات المقدمة للترشيح إلى جامعة كفر الشيخ

من جانبه أوضح رئيس جامعة كفر الشيخ أن اللجنة استمعت إلى خطط تطوير الأداء والمقترحات المقدمة للترشيح إلى عمادة الكلية إضافة إلى الاستماع إلى رؤية كل متقدم وتطويرها سواء من الناحية التعليمية أو من الناحية البحثية أو من الناحية المجتمعية، ودعا رئيس جامعة كفر الشيخ إلى الحرص عند اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة طبقًا للمعايير المحددة دون أى تحيز وحيادية كاملة طبقًا للقرار الوزاري في هذا الصدد والمعتمد من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

جامعة كفر الشيخ تفتح باب التقدم لعمادة كلية العلوم في مقر الجامعة

جدير الذكر أن لجنة اختيار عمداء الكليات قررت فتح باب التقدم إلى عمادة كلية العلوم في مقر الجامعة وكشفت مجموعة من الشروط من بينها أن يكون المتقدم للترشح أستاذا عاملًا بالكلية أو المعهد، وأن يكون على رأس عمله بالجامعة لمدة عام على الأقل حال الترشح للعمادة، ومن الضروري ألًا يكون الفرد قد سبق عمله في الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلًا لمرة واحدة على الأكثر.