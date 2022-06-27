جامعة كفر الشيخ تعقد لقاء علمي مع جامعة سابينزا روما الإيطالية في جراحات الأذن

أقام قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب في جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور سعد الزيات، لقاء علمي مشترك مع قسم الأنف والأذن والحنجرة بجامعة سابينزا روما بإيطاليا برئاسة البروفيسور العالمي ماوريتسيو باربرا، وجاء اللقاء تحت عُنوان “الجديد والمستقبل في جراحات الأذن”، وذلك تحت رعاية رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، وحضور كلا من: الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشرى، والدكتور مروة علي فوزي، الملحق الثقافي المصري بدولة إيطاليا.

كما حضر هذا اللقاء، مجموعة من العلماء المتخصصين في مجال الأذن وجراحات تحسين السمع في مصر وإيطاليا، وعلى رأسهم الدكتور عزيز بلال، والدكتور فتحي عبد الباقي، أساتذة جراحة الأذن بجامعة الإسكندرية، والدكتور ستيفانو جاريلامو أستاذ الأذن الإيطالي، وعرض أستاذ ورئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور سعد الزيات، كل ما هو جديد في مجال تكنولوجيا الحقن الدوائي والعلاجي للأذن

تبادل الخبرات

كما بحث البروفيسور ماوريتسيو باربرا، كل ما هو جديد في مجال زراعة الأجهزة السمعية، كما ناقش البروفيسور إدواردو كوفيلي المستقبل في مجال الأشعة لتشخيص تسوس الأذن، بينما قام الدكتور هيثم الفرارجي، مدرس جراحة الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب، بعرض الجديد والمستقبل في مجال مناظير الأذن، وتم خلال اللقاء تبادل الخبرات عن طريق النقاش المثمر بين الحضور، كما تم الاتفاق على تكرار هذه اللقاءات العلمية البناءة في المستقبل القريب.