جامعة كفر الشيخ تشهد حفل ختام البرنامج التدريبي للمشروع القومي”مودة”

شهدت جامعة كفر الشيخ الحفل الخاتمي للبرنامج التدريبي لأعضاء هيئة التدريس الذين تم ترشيحه للعمل كمدربين في البرنامج القومي، وذلك حفاظا على كيان الأسرة المصرية مودة، وقد شهد الحفل كل من رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبدالعال، وقد تم عقد الحفل برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، وزير التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وخلال مراسم الاحتفال سلم الدكتور عبد الرازق دسوقي ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأيضا ممثل مشروع مودة أحمد عباس شهادات اجتياز البرنامج التدريبي.

تشهد جامعة كفر الشيخ الحفل الختامي للبرنامج التدريبي لأعضاء هيئة التدريس

هذا وقد أشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى مدى أهمية البرنامج ومدى أهمية تنفيذه في الجامعة بهدف خدمة الطلاب والطالبات والبيئة المحيطة، وأكد سيادته دعم الجامعة من أجل أن يتم تنفيذ البرنامج وإتاحة كل ما يلزم توافره لكي يتحقق أهداف البرنامج بنجاح، وقد أوضح أيضا نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبدالعال بأنه سوف يتم تحديد الخطة التنفيذية لكي تبدأ الجامعة في تنفيذ البرنامج إلى جانب التنسيق مع عمداء الكليات بجامعة كفر الشيخ، لكي يتم بدء المرحلة الأولى من البرنامج أثناء الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل 2023 /2022.

من جانب آخر أضاف المنسق الفني للبرنامج القومي بالجامعة الدكتور طارق عطية عبدالرحمن، إلى كيفية تنفيذ البرنامج وكذلك اختيار الكليات التي من المقرر تنفيذ المشروع بها في المرحلة الأولى، وأكد سيادته على مد فريق العمل في جامعة كفر الشيخ بالنماذج التي تم إعدادها للعملية التدريبية، كما حضر الحفل أستاذ الاقتصاد الزراعي ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة الدكتور رشدي العدوى، وعميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمنهور واستشاري التدريب بمشروع مودة الدكتور محمد فوزي والي، ومسؤول مبادرة تدريب الجامعات بالمشروع أحمد عباس.