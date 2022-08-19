جامعة كفر الشيخ تحقق تقدما في التصنيف العالمي شنغهاي لجامعات العالم لعام 2022

تستمر جامعة كفر الشيخ في إنجازاتها العديدة نحو ملف التصنيفات العالمية، مما يؤكد تميزها وريادتها محليا وإقليميا وعالميا في مختلف التصنيفات، والتي تعتبرها نواحي عالمية محايدة، هذا وقد أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة قد وصلت لتقدم كبير بالتصنيف العالمي شنغهاي لجامعات العالم للعام الحالي 2022، إذ أن الجامعة قد جاءت ‏بالمركز السابع على مستوى الجامعات المصرية، ومن ضمن أفضل 901‏‏– 1000 جامعة بتصنيف شنغهاي ARWU للعام الحالي من ضمن ثلاثين ألف جامعة.

جامعة كفر الشيخ تحقق تقدم بالتصنيف العالمي شنغهاي لجامعات العالم



وقد أوضح رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، بأن التصنيف الصيني الأكاديمي لجامعات العالم “شنغهاي”(ARWU) قد نُشر للمرة الأولى في شهر يونيو 2003، والذي قام بنشره مركز الجامعات ذات المستوى العالمي (CUCU)، وكذلك كلية الدراسات العليا للتعليم معهد التعليم العالي سابقًا في جامعة شنغهاي بالصين، وقد تم تطويره سنويا من عام 2009، إذ أن التصنيف يتم بين أفضل 2500 جامعة على مستوى العالم كل عام؛ بحيث يتم الإعلان عن أفضل ألف جامعة، وأشار سيادته إلى أن التصنيف يتوقف على ستة مؤشرات موضوعية وهي كالتالي:

عدد خريجي الجامعة الحاصلين على جائزة نوبل (10%).

عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة نوبل وميدالية المجال في علم الرياضيات (20%).

عدد العلماء ذوي الشهادات العالية المدرجين في قاعدة البيانات كلاري فيت Carafate (20%).

عدد الأبحاث المنشورة بمجلات Nature and Science (20%).

عدد الأبحاث المفهرسة في Science Citation Index- Expanded and Social Science Citation Index (20%)، والأداء الأكاديمي للفرد بالجامعة (10%).

جامعة كفر الشيخ في التصنيفات الدولية

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة كفر الشيخ قد حصلت على 22,2 نقطة بمؤشر النشر العلمي، وأيضا حصلت على عدد 9,7 نقطة بمؤشر الأداء الأكاديمي للفرد بالجامعة، وقد حصلت جامعة كفر الشيخ على 6,8 نقاط في مؤشر أداء الباحثين الأعلى استشهادًا Highly Cited Researcher وقد تم إدراج عضو هيئة تدريس من قبل الجامعة لقائمة علماء العالم الأكثر استشهادًا للعام السابق 2021م، وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ بأن تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية المتعددة نتيجة النهوض بمنظومة التعليم والبحث العلمي، وكذلك تطويرها في مجال خدمة المجتمع والدعم الفني.