جامعة قناة السويس: لجنة ترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عمداء الكليات تباشر أعمالها

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين للعمل في وظيفة عميد الكلية، إذ يتم ذلك بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار عقب موافقة المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يتم ترشيح عضوان من المجلس الأعلى للجامعات من العلماء الأفاضل المشهود لهم بالخبرة والنزاهة العلمية والكفاءة، وكذلك عضوان يرشحهم مجلس الجامعة المختصة من ذوي الخبرة بمجال التعليم الجامعي والإدارة، بحيث يكون من ضمنهما رئيس الجامعة، والمسند إليه رئاسة اللجنة، وتُسند رئاسة اللجنة في حالة الغياب لأحد نواب رئيس الجامعة ثم لأقدم العمداء ثم من بعده من حيث الأقدمية، إلى جانب عضو يرشحه مجلس الكلية أو المعهد من ذوي الخبرة بمجال التعليم الجامعي والإدارة.

قيام اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية بأعمالها

وأكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، على أن كل جهة تختار مرشح احتياطي لشغل عضوية اللجنة، بحيث يحل محل المرشح الأساسي في حال غيابه في إحدى جلساتها، أو في حال إن وجد مانع يمنعه من الاشتراك بأعمال اللجنة، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومكان انعقاد أولى جلساتها، على أن تكون مدة العمادة ثلاثة سنوات، وأضاف مندور أن اللجنة قد بدأت أعمالها اليوم، بإجراء المقابلات مع المتقدمين لوظيفة عميد كلية الصيدلة وكان يسود الأجواء الشفافية والحيادية، وأشار رئيس الجامعة على أن الإختيار سوف يتم تبعاً للمعايير المحددة من المجلس الأعلى للجامعات، والجدير بالذكر أن اللجنة الممثلة للجامعة يرأسها الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وأيضا الدكتور سامى هاشم الأستاذ المتفرغ بكلية التربية ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، ونائب رئيس الجامعة الأسبق عضواً أساسياً، والدكتور عبادي القاضي الأستاذ المتفرغ بكلية طب وجراحة الأسنان وعميد الكلية الأسبق عضواً احتياطيا، بالإضافة إلى احتواء لجنة المجلس الأعلى للجامعات على كل من الدكتورة كاميليا محمود من جامعة القاهرة، والدكتور على صبور جامعة عين شمس، كعضوين أساسيين، وكذلك الدكتور محمود محمد بكر من جامعة المنصورة كعضو احتياطي، أما بالنسبة عن ممثلي كلية الصيدلة فهم الدكتور ياسر مصطفى الأستاذ بكلية الصيدلة وعميدها السابق كعضو أساسي ، الدكتور هشام عبد الحليم الأستاذ المتفرغ بكلية الصيدلة وعميدها السابق كعضو احتياطي، ويُذكر أنه قد تم عقد لجنة ترشيح عمداء كليات الحاسبات والمعلومات والتربية الرياضية والهندسة، في يوم السبت الماضي الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو 2022، ومن المفترض أن تستمر اللجان في أعمالها إلى يوم الخميس القادم الموافق التاسع من شهر يونيو.