جامعة قناة السويس تُهنئ محمد عبد النعيم لتعيينه نائبا لشؤون التعليم والطلاب

تقدم اليوم رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، بتهنئة الدكتور محمد عبد النعيم عميد كلية الزراعة لكلية منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وقد أشار الدكتور ناصر مندور إلى أن قطاع التعليم والطلبة هم العمود الأساسي التي تبنى عليه المنظومة التعليمية، إذ أن جامعة قناة السويس تسعى جاهدة بكافة الإمكانيات الممكنة والكوادر بها لتقديم خدمة أفضل لطلاب الجامعة، هذا وقد أبدى سيادته أمنيته نحو تطوير القطاع التعليمي أكثر والنهوض به لما يعم بالدفع والصالح العام للطلاب وللعملية التعليمية بشكل عام.

الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب

وفي نفس السياق قد طالب رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، بوجود أنشطة طلابية مستحدثة، بها أفكار ابتكارية هدفها اكتشاف إبداعات الطلاب، والجدير بالقول أن الدكتور محمد عبد النعيم الأستاذ بقسم وقاية النبات كلية الزراعة جامعة قناة السويس، قد تولى عدة مناصب إدارية من قبل وكان من أبرزها نائب مدير مركز الأبحاث الزراعية في كلية الزراعة ومدير مركز الأبحاث الزراعية بالكلية، من ثم تولى أيضا منصب رئيس قسم وقاية النبات، وبعد ذلك أصبح وكيلا لكلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، وفي الأخير قد تولى منصب عميد لكلية الزراعة.

هذا وقد قدم رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور جزيل الشكر وأعرب عن مدى تقديره لما قدمه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب سابقا، من مجهودات عظيمة خلال توليه لذلك المنصب على مدار ثلاثة سنوات قدم فيها عمل متميز ودؤوب، ويذكر أن بداية توليه لذلك المنصب مع بداية انتشار فيروس كورونا المستجد وتوابعه التي لحقت بكافة المجالات فيما بعد، بالإضافة إلى ما قدمه وساهم فيه في مجال الأنشطة الطلابية الخاصة بجامعة قناة السويس.