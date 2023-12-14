تمكنت جامعة قناة السويس، من تحقيق إنجاز جديد وذلك بعدما حصدت المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية في النسخة الثانية من تصنيف “كيو إس” العالمي للجامعات والخاص بالاستدامة، حيث نجحت الجامعة من حصد المركز “730-721” على مستوى العالم، وذلك ضمن 1403 جامعة شملهم التصنيف، وذلك بحسب تصريحات صحفية للدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

جامعة قناة السويس تحصد المركز الخامس على مستوى مصر في تصنيف "كيو إس" للاستدامة

وأوضح مندور، إن التصنيف قائم في الأساس على التركيز على الإجراءات المختلفة التي تقوم بها الجامعات حيال التحديات العالمية التي تواجه قضايا الحوكمة بجانب القضايا الاجتماعية والبيئية، لافتًا إلى أن الجامعات التي شملها التصنيف خلال العام الجاري والبالغ عددها 1403، احتوت على حوالي 43 جامعة أفريقية، 18 منها في مصر فقط، وذلك بزيادة ضخمة وصلت إلى 703 جامعة مقارنة بالعام الماضي.

معايير اختيار الجامعات في تصنيف كيو إس للاستدامة

ولفت رئيس الجامعة، إلى أن التصنيف شمل فقط الجامعات المؤهلة للدخول في تصنيف “كيو إس” العالمي للجامعات وليس كل الجامعات، منوهًا إلى المركز الذي حققته الجامعة في مجمل التصنيف قائلًا بأن الترتيب جاء (730-721) على مستوى العالم، والثالث عشر على مستوى أفريقيا والخامس على مستوى جمهورية مصر العربية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن التصنيف يقوم بشكل رئيسي على ثلاثة أسس، وتتمثل أولها في الأثر الاجتماعي، وثانيها الحوكمة وثالثها الأثر البيئي، موضحًا أن الأثر البيئي على سبيل المثال يضم في طياته ثلاثة مؤشرات تخص التقييم وتتمثل في التعليم البيئي، بالإضافة إلى الاستدامة البيئية، وأخيرًا البحث في مجال البيئة.

وأشار زغلول، إلى أن الأثر الاجتماعي، يحتوي في طياته على مؤشرات تتمثل في المساواة وأثر التعليم على المستوى الاجتماعي، بالإضافة إلى التوظيف والمخرجات، بجانب الصحة والرفاهية، وأخيرًا تبادل المعرفة.

من جهته، أوضح الدكتور سامح سعد، مدير مكتب التعاون الدولي، أن الجامعة احتلت المركز الـ 436 على مستوى العالم، والتاسع على مستوى القارة السمراء، والرابعة على مستوى الجمهورية، في مجمل المعيار الخاص بالأثر البيئي، وأضاف أنها احتلت أيضًا المركز رقم 458 على مستوى العالم في المؤشر الخاص بالاستدامة البيئية، أما الحوكمة فاحتلت فيها الترتيب رقم 555 على مستوى العالم.