جامعة قناة السويس: الإعلان عن منحة تدريبية لخريجي كلية الهندسة بمجال الأنظمة المدمجة للسيارات

بالتنسيق مع معهد تكنولوجيا المعلومات وواحدة من الشركات الكبرى العاملة بمجال أنظمة السيارات، قام رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور بالإعلان عن منحة تدريبية لخريجي كلية الهندسة بمجال الأنظمة المدمجة للسيارات، وقد أكد مندور على مدى أهمية دور التدريب العملي الميداني في التطوير والنهوض بمهارات الطلاب والخريجين، وكذلك تهيئتهم وإعدادهم لسوق العمل، وذلك بجعل المقررات الدراسية مرتبطة بالجانب العملي التطبيقي.

منحة تدريبية لخريجي كلية الهندسة بجامعة القناة

هذا وقد أشار رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، إلى مدى حرص الجامعة على التنسيق مع المؤسسات المختلفة بالمجتمع، وكذلك مع مراكز ومعاهد التدريب، والتعاون أيضا مع الشركات الكبرى، لكي تعم الاستفادة من تلك المنح التدريبية والدراسية المتوفرة لجميع الطلاب والخريجين، وتهتم المنحة التدريبية أعلن عنها الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، لخريجى كلية الهندسة بمجال الأنظمة المدمجة للسيارات (Embedded System)، ويحمل برنامج المنحة عنوان E-Mobility وهو عبارة عن برنامج تدريبي يظل لمدة ثلاثة أشهر، وعلى ما يزيد من 400 ساعة تدريبية ويتم بالتنسيق مع شركة Bright skies، وهي واحدة من ضمن الشركات الرائدة بإيجاد حلول تكنولوجية للتحول الرقمي، تتناسب مع متطلبات بيئة الأعمال المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ختام فعاليات برنامج التوعية والتعريف بمتطلبات تسجيل المستشفيات

ومن جانب آخر فقد صرح رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، في بيان رسمي له وذلك بعد ختام فعاليات برنامج التوعية والتعريف بمتطلبات تسجيل المستشفيات، والذي قد عقد في قاعة المؤتمرات الكبرى داخل المستشفى الجامعي خلال الفترة من التاسع عشر إلى الثاني والعشرين من شهر يونيو الجاري، وقد أكد أن ذلك البرنامج يعد خطوة هامة نحو الوصول لاعتماد مستشفيات الجامعة وأن تصبح مم ضمن منظومة التأمين الصحي الجديد، وبالأخص أن جامعة قناة السويس تأتي بالمرحلة الأولى في تطبيق المنظومة، الأمر الذي سوف يجعلها النموذج المعرفي لكافة المستشفيات الجامعية