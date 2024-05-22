جامعة الفيوم تُحافظ على ريادتها العالمية بتصنيف CWUR

حققت جامعة الفيوم إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجلها الحافل بالإنجازات، حيث احتفظت بمكانتها المتميزة ضمن أفضل 7.1% من الجامعات على مستوى العالم، وذلك وفقًا لتصنيف CWUR العالمي لعام 2024.

وتأتي هذه النتيجة ثمرة الجهود الدؤوبة التي تبذلها إدارة الجامعة، بقيادة الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، وتعزيز مكانة الجامعة على الصعيدين المحلي والدولي. فقد احتلت جامعة الفيوم المرتبة 1485 على مستوى العالم، والمرتبة 39 بين الجامعات الأفريقية، والمركز 12 بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

ويعتمد تصنيف CWUR على أربعة مؤشرات رئيسية هي:

جودة التعليم (25%)

توظيف الخريجين (25%)

جودة أداء أعضاء هيئة التدريس (10%)

الأداء البحثي (40%)

ويُعدّ هذا التصنيف أحد أهم التصنيفات العالمية للجامعات، حيث يصدر سنويًا منذ عام 2012، ويضم قائمة بأعلى 2000 جامعة من بين أكثر من 20 ألف جامعة على مستوى العالم.

للمزيد من المعلومات:

يمكن الاطلاع على النتيجة الكاملة للتصنيف من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://cwur.org/