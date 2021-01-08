جامعة الفيوم توضح حقيقة إصابة رئيسها بـ”كورونا”.. وتكشف نظام التناوب

تداولت عدة مواقع واقعة إصابة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بفيروس” كورونا” وهو ما استدعى الأمر برد رئيس جامعة الفيوم على المعلومات المتداولة بأنها غير صحيحة، قائلًا أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة ولا يزال يباشر عمله في جامعة الفيوم بدون أى أى معوقات، وأصيب عدد من المشاهير والفنانين وقادة المجتمع بفيروس” كورونا” خلال فترة الجارية، وخضع بعضهم في العزل الطبي، ونجى البعض من الموت بأعجوبة فيما تمكن الوباء من السيطرة على الآخرين.

جامعة الفيوم تخفض عدد العمالة 50 والعمل بنظام التناوب

وأوضح رئيس جامعة الفيوم أنه أصيب بالفيروس في شهر يونيو 2020 وتماثل للشفاء التاء، واستأنف عمله في جامعة الفيوم مرة أخرى دون أى معوقات، مضيفًا أنه لا يعلم مصدر الشائعات المتداولة، ودعت جامعة الفيوم جميع المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات وتداولها، فيما طالبت جامعة الفيوم تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات لنشر الحقائق ومحاربة الشائعات.

فيما أوضح رئيس جامعة الفيوم أنه تقرر خفض عدد العاملين والإدارين وأعضاء عهية التدريس في جامعة الفيوم بمختلف كليتها إضافة إلى تطبيق القرار على المركز الوحدات التابعة لجامعة الفيوم والطلاب بنسبة 50 بالمائة بناء على قرار مجلس الوزراء، ووزيرالتعليم والبحث العلمي ضمن التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس” كورونا” للحفاظ على سلامة الجميع .

جامعة الفيوم تؤكد احتساب درجات الطلاب قبل تعليق الدراسة

ولفت رئيس جامعة الفيوم إلى أنه سيتم تطبيق قرار خفض الحضور بنظام 50 بالمائة، وتفعيل نظام التناوب خلال الفترة الجارية، كما قررت جامعة الفيوم استكمال الدراسة المكررة على الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول بطريقة إلكترونية عبر المنصات التعليمية المختلفة، ولفت رئيس جامعة الفيوم إلى أنه سيتم احتساب جميع الدرجات للطلاب قبل تعليق الدراسة بالجامعة وإرجائها إلى الفصل الدراسي الثاني حفاظًا على مصلحتهم وحماية لحقوقهم.

جامعة الفيوم توضح طرق التعامل مع كورونا

وتحدث رئيس جامعة الفيوم عن الإصابات التي حلت بأعضاء هيئة التدريس قائلًا أن جامعة الفيوم مثل غيرها من القطاعات التي تأثرت بالوبا، إلًا أن جامعة الفيوم تتعامل بكل سرعة ويسر، مع أى حالة تظهر داخل جامعة الفيوم للسيطرة على الوباء ولحد من انتشاره داخل الجامعات.

وعن الميزانية لفت رئيس جامعة الفيوم إلى أن جامعة الفيوم حصلت على أعلى ميزانية في تاريخها خلال العام الجاري وهو مايعكس توجه الدولة على الاهتمام بالبحث العلمي والاهتمام بجامعة الفيوم أسوة بباقى الجامعة المصرية حتى تكون منارة في التعليم .