جامعة الفيوم تنظم احتفالية بـ “يوم اليتيم” وحفل إفطار جماعي

شارك رئيس جامعة الفيوم الدكتور ياسر مجدي حتاتة، في احتفالية الجامعة بيوم الأيتام التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ظهر الثلاثاء بالمدينة الجامعية للطلبة، وذلك برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد سعيد أبو الغار، وأشار رئيس جامعة الفيوم إلى أن احتفال الجامعة بيوم الأيتام يبرز أهمية المشاركة المجتمعية وتعزيز أواصر التكافل والمحبة بين جميع أفرادها.

وأوضح الدكتور محمد سعيد أبو الغار، أن احتفال الجامعة بيوم الأيتام يتضمن تنظيم وجبات إفطار جماعية للعاملين وأطفالهم الأيتام بجامعة الفيوم، وشكر من ساهم بالجهد والمال في تنظيم الاحتفالية، ورسم البسمة على وجوه العمال وأبنائهم، وتم خلال الاحتفال توزيع جوائز قيمة للعاملات مثل الأدوات الكهربائية والمنزلية والمفروشات ورحلة عمرة لكبار السن، كما تم توزيع الهدايا على جميع أبناء موظفات الجامعة.

احتفالية ليلة القدر

وكان اتحاد الطلاب في جامعة الفيوم، قد نظم بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأسرة “طلاب من أجل مصر” احتفالية ليلة القدر الثلاثاء الماضي، تحت رعاية رئيس جامعة الفيوم الدكتور ياسر مجدى حتاتة، وتحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد فاروق الخبيري، واستضافت الجامعة خلال الاحتفالية القارئ بالإذاعة والتليفزيون والمحكم الدولي في المسابقات القرآنية العالمية، الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي خلال الاحتفالية، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بقاعة الاحتفالات الكبرى.