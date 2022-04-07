جامعة الفيوم تشهد افتتاح المقر الجديد لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق 2022

قام اليوم محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري وبحضور كل من رئيس جامعة الفيوم الدكتور ياسر حتاتة، ونائب المحافظ الدكتور محمد عماد، ومساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق المستشار أشرف حجازي، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم، بافتتاح المقر الجديد الخاص بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بجامعة الفيوم في فرع توثيق الجامعة، كما حضر الافتتاح معاون المحافظ الدكتور محمد التوني، ومدير المكتب الفني لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري المستشار إيهاب سرور، وايضا حضر كل من المستشارين أحمد صابر، ويامن يوسف، وخالد عثمان بالمكتب الفني لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، ورئيس محكمة الفيوم الابتدائية المستشار وليد حامد، كما شرف الافتتاح بحضور نواب رئيس جامعة الفيوم، ومدير عام التفتيش على مكاتب الشهر العقاري بالوجه القبلي الدكتور عمرو العربي، وسعيد يوسف، وكيل وزارة العدل، أمين مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالفيوم.

افتتاح المقر الجديد لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بجامعة الفيوم

بعد الانتهاء من حفل افتتاح المقر الجديد لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالجامعة، تفقد محافظ الفيوم أقسام المقر الجديد، من حيث مكاتب إدارية ومكاتب الخدمات التي بها مكاتب التوكيلات العامة، وتوثيق العقود بأنواعها المختلفة، والتصديق على التوقيعات، وشبابيك المعاملة المباشرة، والمعاملة غير المباشرة، إلى جانب وجود شباك البصمة الإلكترونية وسحب البيانات، والخزينة، ويشمل الفرع الجديد للشهر العقاري والتوثيق بجامعة الفيوم مكاتب الموثقين، كما وجه المحافظ بأهمية المكتب وضرورة استغلال خدماته التي يوفرها للمواطنين بالأخص لأعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين داخل جامعة الفيوم، وخلال الافتتاح استمع محافظ الفيوم لشرح يوضح كيفية العمل في الفرع الجديد، ومدى استعداد وزارة العدل لمي توفر سيارات مهمتها تقديم خدمات الشهر العقاري لجميع المواطنين، كما هو الحال من توفير سيارات بهدف خدمات السجل المدني.