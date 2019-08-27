جامعة الأزهر تعلن نتيجة التحقيق بشأن صورة ظهرت على شاشة العرض وتم تدولها على أنها موقع إباحي

في لقاء جمع بين رئيس جامعة الأزهر والطلبة الجدد المنضمين هذا العام وكان ذلك يوم الأحد قبل الماضي، ظهرت على شاشة العرض أثناء انعقاد اللقاء صورة تم تداولها اليوم على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد من نشرها على أنها من إباحي وقد ظهرت على شاشة العرض الخاصة بقاعة جامعة الأزهر، أثناء اللقاء السابق الإشارة إليه، وقد تم تداول الصورة بشكل كبير وسط سخط وجدل في ذات الوقت وتساؤلات حول ما حدث وكيف حدث ذلك ومطالبات بضرورة معاقبة المتسببين.

ومنذ قليل وفي تصريحات رسمية صادرة عن الدكتور محمد فرج الذي يتولى منصب مستشار رئيس الجامعة، أكد من خلالها أن هذا الأمر غير صحيح وأن من نسب تلك الصورة لموقع إباحي كاذب، وأراد إثارة البلبلة حول الجامعة، مؤكدًا أنه بالتحقيق في الأمر وُجد أن الصورة المزعومة هي من موقع celebritycruises المتخصص في عرض المواقع السياحية والترفيهية على مستوى العالم.

وحول أسباب ظهور تلك الصورة أشار فرج إلى أنه من الطبيعي أن يحتفظ محرك البحث بالمواقع التي تم البحث عنها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة على جهاز ما، وهو ما حدث بالفعل حيث أنه أثناء العرض تم تشغيل الإنترنت على الشاشة لتوضيح بعض الأمور للطلبة الجدد من موقع الجامعة وشرحها لهم.

وأنه بمجرد فتح محرك البحث للولوج إلى موقع الجامعة، ظهرت تلك الصورة والتي سبق الإشارة إلى أنها ليست لأي مواقع إباحية إنما هي لموقع سياحي.

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