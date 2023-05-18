جارة هاني مهنى تتهمه بتعمد إتلاف سيارتها .. تفاصيل

يبدو أن خلافات الجيران بسبب مكان توقف السيارات قد امتدت إلى “كمبوندات” الأثرياء، فاليوم قامت سيدة بتحرير محضر ضد الموسيقار هاني مهنى، تتهمة فيه بتعمد إحداث تلفيات بسيارتها، المحضر تم توثيقه بقسم أول أكتوبر بعد أن طلبت السيدة قابلة مأمور القسم للحصول على حقها حيث قالت “عايزة حقي.. احنا في دولة قانون”.

خلاف على مكان توقف السيارة

بلاغ السيدة استقبله ضابط نوبتجي قسم شرطة أول أكتوبر بعد أن قام بتهدئة صاحبة البلاغ، التي أوضحت في أقوالها أن الخلاف الذي نشب بينها وبين جارها الموسيقار هاني مهنى كان بسبب رفضة أن تقوم بتوقف سيارتها أمام منزله داخل الكمبوند الذي يعيشان به.

وأكدت المدعية أن هاني مهنى استخدم آلة حادة بشكل متعمد لإحداث تلفيات بسيارتها، وقام المسؤولين بقسم الشرطة بإثبات ادعاءات السيدة بالمحضر، ثم تم إحالته للنيابة العامة للتحقيق.

وكان الموسيقار هاني مهنى قد قضى حكماً بالحبس لمدة خمس سنوات، وذلك بعد إصدار محكمة جنايات القاهرة حكمها عليه عام 2014، لاتهامه بالاستيلاء على المال العام في الدعوة التي أقامها ضده بنك الإسكندرية.