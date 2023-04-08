“جاب صحابه و6 سيدات ضربوني أنا وأمي”.. علا غانم وحديثها عن زوجها السابق ببرنامج العرافة

أشارت الفنانة علا غانم، أنها كانت على مدار ٦ سنوات تناضل للطلاق من زوجها وتتحرر من تلك العلاقة، ولم تصل معه لأي اتفاقات، لدرجة أنها عرضت عليه نصف ثروتها في مقابل طلاقها منه، ولكنه برغم ذلك لم يطلقها.

علا غانم ببرنامج العرافة

قالت غانم، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “العرافة”، على قناة “النهار”، وقناة “المحور”: “رفض يطلقني عشان كان بيشتغل عندي في الشركة، وقالي هروح فين وهعمل ايه، كان بيصعب عليّ وكنت أتمنى إن الموضوع ده ينتهي في هدوء عشان يعرف يكمل حياته، وعندما رجعت شهر أكتوبر إلى مصر اختلس من الشركة 450 ألف دولار”.

كما قالت علا أنها تعرضت للابتزاز من طليقها بصور وفيديوهات صعبة، وقالت: شخصيته الحقيقية ظهرت منذ 6 شهور، عشان اكتشف إني مصممة على الطلاق، وقالي هفلسك وهخليكي في الشارع مش لاقية تاكلي وهو يقدر يعمل ده”.

وأضافت، في حوارها: “عقد البيت باسمي ورغم كده طردني منه وضربني أنا وأمي، أمي اتضربت بالشوم، وكان بيبرمني بالروب بتاعي، وكل ده بمساعدة أصدقائه وشلته وكان معاه 5 أو 6 سيدات عملت بلاغ واتعملي أمر تمكين، لكني مش هعيش مع واحد مش بحبه ورفضاه بقالي سنوات، أجرت له بيت في أمريكا عشان يعيش فيه”.