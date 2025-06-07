توكلت على الله.. زفاف أسما شريف منير في أجواء أسرية وعائلية سعيدة ورسالة مؤثرة من والدها لزوجها | صور

أسما شريف منير.. في أجواء عائلية مبهجة، احتفت الشابة أسما شريف منير، ابنة الفنان القدير شريف منير، بحفل زفافها.

تفاصيل زفاف أسما شريف منير

جمع حفل زفاف أسما شريف منير المقربين من الأهل والأصدقاء، وتخلل الاحتفال لحظات عاطفية ورومانسية بين العروسين، تخللها رسالة كلمات مؤثرة من الفنان شريف منير لزوج ابنته.

رسالة شريف منير لزوج ابنته في حفل زفافهما

وجّه الفنان الكبير كلمة مؤثرة لزوج ابنته خلال مراسم العقد، طالباً منه أن يكون سنداً لها في حياتها، قائلا: “أهم حاجة إنك تحتويها، لأن أسما تعبت وكافحت في حياتها، ووقفت جنبي كثيراً هي تعتبر أمٌّ لي، وهي اللي بتوجهني. مش طالب منك أي حاجة غير إنك تحتويها، لأني في يوم من الأيام همشي، وعاوز أبقى مطمئن عليها”.

فصل جديد من الحياة

نشرت أسما شريف منير خبر زواجها عبر حسابها على إنستجرام، مُعلنةً بدء فصل جديد في حياتها بعد رحلة طويلة من البحث والتفكير.

وكتبت أسما في منشور مليء بالشكر والتأمل قائلة: “الحمد لله اتجوزت، والقرار ده جه بعد رحلة طويلة مع نفسي.. تعلمت منها كتير، وخضت تجارب مختلفة.. فهمت إني محتاجة إيه من الجواز، وإيه اللي مهم وإيه اللي مش مهم.. قعدت فترة بدعي ربنا يعوضني خير صبري، وكنت دايماً بقول ‘يا رب اختار لي ولا تخيرني.. وتوكلت على الله تماماً في القرار ده”.