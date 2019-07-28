موعد صلاة عيد الاضحى 2019-1440هـ في مدن ومحافظات مصر وفروق التوقيت وتوقيت وعدد التكبيرات

ومع إقترب عيد الأضحي المبارك يبحث الكثير من المواطنين عن عدد من الامور الهامة التى تتعلق بذلك الاحتفال ومنها موعد صلاة عيد الاضحي المبارك للعام الميلادي 2019 والهجري1440هـ ، فى مصر والدول العربية حيث تختلف التوقيات ولكن فى نفس اليوم لانه يتم التنسيق بين كافة الدول العربية والاسلامية مع المملكة العربية السعودية، ويكون له روحانيات جميله

توقيت صلاة عيد الاضحى المبارك، يبحث الكثير من الأشخاص خلال الفترة الحالية ومع اقتراب موعد عيد الاضحى المبارك عن توقيت الصلاة فى مصر والدول العربية وداخل المدن والمحافظات بسبب اختلاف التوقيت، ويشهد العالم الإسلامي خلال هذه الأيام أوائل من شهر ذي الحجة الكثير من الخير والفضل الذي أخبرنا به نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم حول فضل تلك الأيام وفضل صيام يوم عرفة، وعن فضل الوقف بعرف وعظم أجر الحجيج وغيرها من الأعمال المستحبة الى الله عز وجل، ومع أيام العشر التى نعيشها نجد اختلاف كبير وفروق التوقيت بين مدن مصر، حول توقيت صلاة عيد الاضحى المبارك .

تكيبيرات عيد الأضحي المبارك

وقبل صلاة العيد يجلس المصلين فى بالتكبير والتهليل بعد صلاة الفجر فى انتظار موعد وتوقيت صلاة العيد حيث يكبر المسلمين عدد من التكبيرات فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر،لله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

ومع هذه التكبيرات نجد أيضا من يزيد على ذلك الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرةً وأصيلاً ،لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر

لذا أعد المعهد القومى للبحوث الفلكية فى مصر خلال الايام الماضية وأصدر فى بيان عنعن أول أيام عيد الاضحى المبارك ووقفة يوم عرفة لعام 1440ه والذي يوافق الأول من شهر سبتمبر الجارى والذى يوافق يوم الجمعة القادمة وتكون أول أيام عيد الاضحى فى مصر والدول العربية والإسلامية. كما أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور شريف أسماعيل أيضا أجازة العيد أجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الحكومى والقطاع الخاص ومجلس الوزراء

توقيت صلاة عيد الاضحى المبارك

وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على مواصل مواكبة الأحداث، حيث ننشر لكم توقيت صلاة عيد الاضحى المبارك داخل مدن ومحافظات مصر، التوقيت حسب كل مدنية وفقا” لما أقرته الحسابات الفلكية، وتتمنى لكم أسرة نجوم مصرية بعيد أضحى مبارك على الجميع

تكبيرات صلاة عيد الاضحى المبارك

يتابع عدد كبير من المسلمين خلال الفترة الحالية لمعرفة توقيتات صلاة عيد الاضحى المبارك فى مصر والتى تختلف باختلاف المحافظات كما اشارنا اليها من قبل،وقبل صلاة عيد الاضحى المبارك يبدأ المتواجدين من المسلمين بالتهليل والتكبير بعدد من الكلمات التى تعلو وتعانق السماء لتنشر فى الارض نور ورضى من الله عز وجل ملبين مهللين مع إخوانهم على جبل عرفات (الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد)، وهناك زيادة وهي (الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرةً وأصيلا، وصلى الله على محمد وعلى أله وصحبه وسلٌم تسليماً كثيراً).