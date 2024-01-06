توقف قلبه لمدة دقيقة وباسم يوسف أنقذه.. تفاصيل الأزمة القلبية التي تعرض لها عماد أديب في دبي

كشف الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديم برنامجه “الحكاية”، عبر قناة MBC مصر عن تفاصيل الأزمة القلبية التي تعرض لها شقيقه الإعلامي عماد الدين أديب خلال وجوده في دبي.

باسم يوسف وعماد أديب - صور أرشيفية تم تجميعها بواسطة كاتب المقال

وقال عمرو أديب أن شقيقه كان يُدير الجلسة الأخيرة للمنتدى الاستراتيجي العربي بدبي، ووجه سؤالًا لأحد المشاركين في الجلسة وعلق قائلًا: “هيجيلي أزمة قلبية دلوقتي لو معرفتش الإجابة”.

وأوضح “أديب” أن شقيقه أصيب بأزمة قلبية بالفعل بعد السؤال بنحو 4 دقائق والشريان أغلق بنسبة 100%، لافتًا إلى أنه تصادف وجود الإعلامي الدكتور باسم يوسف في المؤتمر وقام بعدة إسعافات أولية كونه طبيبًا ووجه بضرورة نقله إلى المستشفى على الفور، مشيرًا إلى أن سيارات الإسعاف كانت موجودة ومُجهزة على أعلى مستوى ونقل على المستشفى خلال 7 دقائق بعد توقف النبض لمدة دقيقة.

وأضاف: “علاقتي بباسم يوسف مش تمام، ولكن أكن لباسم يوسف كل الاحترام على اللي عمله، وهشيل ده، وهو ليه دين فى رقبتي.. والجدعنة والشهامة لا تقدر بثمن”.

وأشار “أديب” إلى أن شقيقه عماد الدين أديب لاقى اهتمامًا كبيرًا من جانب الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، والوزير أنور قرقاش الذي كان يزوره يوميًا للاطمئنان على حالته الصحية.

