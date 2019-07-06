توقع خبراء هيئه الأرصاد الجوية غدا أخبار الطقس يوم الأحد

مع استمرار الحرارة وبداية فصل الصيف تسود على مصر جو حاراً تدريجياً إلى أن ينتهي فصل الصيف الذي بدأ منذ الجمعة قبل الماضية وإلى حد ما وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود طقس غدا يوم الأحد سوف يكون طقس معتدل على السواحل الشمالية و حار رطب على الوجه البحري والقاهرة إلى شمال الصعيد و يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد في النهار والجو معتدل في الليل، وتوقع أيضا هيئه الأرصاد الجوية بان الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد سيكون الرياح اغلبها شماليه غربيه وعلى خليج السويس ولذلك سيؤثر على الملاحة في هذه المناطق ونسبه الرياح تكون 26 كم/ ساعه، أما نسبه الأمطار في لا يوجد أمطار وهى( 0%) والرطوبة 28%.

أما توقعات الأرصاد للمحافظات بالنسبة لدرجه الحرارة المتوقعة غدا يوم الأحد هي:

القاهرة

درجه الحرارة العظمى 37 درجه والصغرى 24 درجه

الإسكندرية

درجه حراره الحرارة العظمى 32 درجه والصغرى 25 درجه

مطروح

درجه الحرارة العظمى 31 درجه والصغرى 23 درجه

سوهاج

درجه الحرارة العظمى 39 درجه والصغرى 25 درجه

قنا

درجه الحرارة العظمى 39 والصغرى 26 درجه

أسوان

درجه الحرارة العظمى 41 والصغرى 28 درجه

لذا تظل هيئة الأرصاد الجوية أن يبتعد الجميع عن الأماكن المباشرة للشمس وقت الظهيرة وان يتوخى الجميع الحذر، هذا وسيظل الجو في زيادة حتى أشعار آخر بقرب انتهاء فصل الصيف في خلال ثلاثة اشهر قادمة #ريم