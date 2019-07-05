توقعات الطقس في مصر اليوم الجمعة وغداً السبت الموافق 6-7-2019 :

يشهد الطقس خلال اليوم وغداً استقرار كبير، ولكن ارتفاع نسبة الرطوبة مازال مستمراً على الرغم من ان درجات الحرارة في معدلها الطبيعي ، مما يؤكد أن سبب الإحساس بحرارة الجو هو ارتفاع نسبة الرطوبة بالجو، فيتوقع خبراء الأرصاد الجوية اعتدال حالة الطقس على محافظات الشمال ، حراراه ورطوبة على محافظات الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد .

كما يتوقع الخبراء ظهور شبورة مائيه صباحاً تؤدي إلى عدم وضوح الرؤية على محافظات شمال البلاد ، وظهور سحب منخفضة شمالية غربية مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق ، نشطة على خليج السويس والبحر الأحمر تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

درجات الحرارة المتوقعة في أغلب محافظات مصر :

درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة العظمى المحافظة 25 درجة 37 درجة محافظة القاهرة 23 درجة 30 درجة محافظة الأسكندرية 23 درجة 30 درجة محافظة مرسى مطروح 26 درجة 38 درجة محافظة سوهاج 26 درجة 39 درجة محافظة قنا 28 درجة 41 درجة محافظة أسوان 25 درجة 30 درجة محافظة بورسعيد 24 درجة 36 درجة محافظة السويس 23 درجة 37 درجة محافظة بني سويف 25 درجة 38 درجة محافظة أسيوط 27 درجة 41 درجة محافظة الأقصر 23 درجة 37 درجة محافظة الفيوم 23 درجة 37 درجة محافظة المنيا

لذا ننصح بتوخي الحذر خاصة وقت الظهيرة وما بعدها وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، ولبس الملابس البيضاء التي تعكس الأشعة الحارة ،فصل الصيف ما زال في البداية ولا يزال الجو في ارتفاع لدرجات الحرارة ونتمنى لكم يوماً سعيداً أسرة نجوم مصرية #ريم عبد الهادي.