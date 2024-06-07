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توقعات الأرصاد في فترة عيد الأضحى، ونصائح لتجنب ضربات الموجة الحارة

محمد ابو حورية

كشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتورة منار غانم، أن فترة عيد الأضحى المبارك 2024 ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، ومع اقتراب أيام عيد الأضحى سيتم توضيح حالة الطقس بشكل أكبر، وأوضحت أنه حتى الآن الحالة الجوية خلال هذه الفترة ستكون مرتفعة بسبب الموجة الشديدة الحرارة التي تؤثر على البلاد منذ السبت الماضي، وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة حدث بسبب الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، والتي أدت إلى تسجيل درجات حرارة وصلت إلى 48 في بعض المدن المصرية.

طقس حار في مصر

طقس حار في مصر

أشارت إلى أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل مؤقت يوم السبت القادم بمعدل 4 إلى 5 درجات، وستكون العظمي في بعض المدن هي 35 درجة خلال يوم الأثنين القادم، وأشارت “غانم” إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الحرارة مرة أخرى بداية من يوم الثلاثاء القادم، وهذا يجعل هذه الموجة الحارة أطول من الوضع الطبيعي في هذه الفترة من العام مما قد يؤثر على الصحة العامة.

صورة من درجات الحرارة في المدن المصرية خلال الفترة الحالية
صورة من درجات الحرارة في المدن المصرية خلال الفترة الحالية

وقد حددت الاحتياطات المطلوبة للتعامل مع هذه الموجة الحارة تحديدا لمن يتعرض بشكل مباشر لحرارة الشمس وقت الظهيرة، وهذه الاحتياطات مثل ارتداء غطاء رأس للحماية من الأشعة الضارة، وأيضا ترطيب الجسم بالسوائل باستمرار للحماية من الإجهاد الحراري، وارتداء ملابس قطنية، وأيضا البعد قدر الإمكان عن المناطق الحارة، وعدم التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة إلا في حالات الضرورة.

الارتفاع في درجات الحرارة هو أمر طبيعي خلال هذه الفترة من العام، وذلك بالرغم من عدم بداية فصل الصيف، ولذلك من الضروري متابعة النشرات الجوية بشكل يومي، وأيضا اتباع جميع إرشادات السلامة التي تم ذكرها للحفاظ على الصحة، وتحديدا للأطفال، وكبار السن.

صورة من درجات الحرارة حول العالم، أسوان هي المركز الأول
صورة من درجات الحرارة حول العالم، أسوان هي المركز الأول

وفي سياق متصل سجلت اليوم مدينة أسوان المصرية درجة حرارة 49.6 تعتبر هي الأعلى بين كل مدن العالم مثل الكويت، والنيجر، والدمام، والمدينة المنورة في المملكة السعودية، وذلك يأتي في الوقت الذي سجلت فيه باقي المدن المصرية درجات حرارة مرتفعة عن معدلاتها الطبيعية في هذا الفترة من العام.


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عن الكاتب:
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محمد ابو حورية

مدون واحب الكتابة فى التقنية والاخبار العامة، حاصل على ليسانس أداب قسم صحافة، اتجهت للعمل من خلال الإنترنت منذ عام 2011 الماضي واعمل في مجال التجار الإلكترونية واحب الإطلاع والقراءة وتقديم المساعدة في مجالات التقنية.


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