 التخطي إلى المحتوى

توقعات الأرصاد الجوية : مفاجأة عن أخبار الطقس غدا الاثنين الموافق 19/8/2019

كتب ريم عبد الهاديفي آخر تحديث
توقعات الأرصاد الجوية : مفاجأة عن أخبار الطقس غدا الاثنين الموافق 19/8/2019

قام مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية محمود شاهين الإعلان عن توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة، واكد أيضا في تصريحات يوم الأحد أن 72 ساعه المقبلة سوف تشهد انخفاض في درجات حراره  الجو وسوف يصل الانخفاض إلى 10 درجات مئويه بالإضافة إلى أن نسبه الرطوبة لا زالت مرتفعه خاصه في الليل مع وجود رياح شديده، وقام أيضا محمود شاهين التحذير من الشبوره المائية خلال الأيام المقبلة خاصه للسائقين في محافظات الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية ومدن القاهرة.

توقعات الغد لطقس الصعيد وتوقعات انخفاض درجات الحرارة

أما فيما يتعلق ب طقس الصعيد فقال عنه مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك احتمال سقوط الأمطار على أسوان والأقصر وحلايب وشلاتين.

وأوضخت أيضا هيئه الأرصاد بان درجات الحرارة العظمى في القاهرة غدا يوم الاثنين الموافق 19/ 8/ 2019 بانها سوف تصل إلى 34 درجه و يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية و مائل للحراره على الوجه البحري والقاهرة وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا وسوف يكون لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبوره المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد واليك درجات الحرارة في جميع المحافظات واليك أيضا Gold price today

مفاجأة في درجات الحرارة غدا يوم الاثنين الموافق 19/8/2019

  • The weather is tomorrow
    The weather tomorrow

هذا ويتوقع أن تبدأ الموجات المنخفضة تدريجياً خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة لتبدأ المرحلة الحارة في الانتهاء

المصدر : البوابة نيوز

سوف يهمك:

عن الكاتب

ريم عبد الهادي

شكراً لتشريفكم صفحتي معاكم ريم عبد الهادي محررة ومدونة في نجوم مصرية وعدة مواقع أيضاً ... بدأت عملي كباحثة في كتابة الابحاث العلمية ومن ثم انتقلت إلى المساهمة فى إعداد الرسائل العلمية ثم انتقلت للنشاط الإلكتروني ... اتمنى أن يحوز ما اكتب اعجابكم وأنتقبل نقدكم شكراً ... ريم

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.