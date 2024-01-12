توفيق عبد الحميد عن معاناته مع المرض: كلما أتذكر وائل الدحدوح أشعر بضائلة ما أعانيه

شارك الفنان توفيق عبدالحميد منشورًا له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يُشيد فيه بمدى تماسك المراسل الفلسطيني وائل الدحدوح بعد وفاة، الذي لم يمنعه موته من استكمال عمله ونقل الحقيقة للعالم.

الفنان توفيق عبدالحميد - صورة أرشيفية

وقال الفنان توفيق عبدالحميد في منشوره، على “الفيسبوك”،: كلما كانت تمر بي أزمة، أتذكر وائل الدحدوح، حتى استطيع الصبر والاحتمال، وأشعر ساعتها بضائلة ما أعانيه وأحمد الله.

وكان الفنان توفيق عبدالحميد، قد أعلن مؤخرًا اعتزاله للمرة الثانية عن الفن، لافتًا إلى أنه اتخذ القرار بشكل نهائي لا رجعة فيه، موضحًا أن قراره جاء بعد تفكير كثير بسبب ظروفه الصحية.

وفي نفس السياق، استشهد حمزة نجل المراسل الفلسطيني، يوم الأحد الماضي، في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين في غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.