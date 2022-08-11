توفير السلع للجمهور بأسعار منخفضة بنسبة تصل إلى 60%

أشادت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على اِستمرار فعاليات المرحلة ال 22 من مبادرة “كلنا واحد”، حيث تعد هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات المجتمعية التي أطلقتها وزارة الداخلية في إطار الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني؛ للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

تأتي المبادرة في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، حيث حرصت وزارة الداخلية على التنسيق مع كبرى الشركات وسلاسل المواد الغذائية للانضمام والمشاركة في المبادرة، ليصبح إجمالي الكيانات المشاركة في الفعالية (1002) فرع على مستوى الجمهورية، وتقرر اِستمرار فعاليات المرحلة ال 22 من مبادرة \”كلنا واحد\” حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2022 بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.