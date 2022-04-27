توصيل الكهرباء لفندقي رويال وتوليب في مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر

في إطار التطوير والتنمية والنهضة بالبنية التحتية في مجال الكهرباء فقد قامت الدولة بإنشاء العديد من المولدات الكهربائي العملاقة على مستوى الجمهورية وإقامة العديد من المشروعات الخاصة بوزارة الكهرباء والتجارة والاستثمار في مجال الطاقة الدائمة والمتجددة وقامت بتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتدعم الإنتاجية الكهربائية ووصلت بذلك إلى الاكتفاء الذاتي لجمهورية مصر العربية وحققت فائض من الطاقة الكهربائية تسمح بتصديره للدول الأخرى وتمكنت الوزارة من تحقيق ذلك في أوقات قياسية، كما قامت بتغيير المحولات من الجهد العالي إلى الجهد المنخفض في كافة مدن ومحافظات الجمهورية، فضلًا عن تغيير كافة خطوط وأسلاك الكهرباء لتسمح بتوصيل جيد دون إنقطاع، متحمله بكافة طلبات المواطنين من الطاقة الكهربائية، وفي هذا الإطار قام رئيس مجلس إدارة كهرباء القناة وسيناء المهندس محمد السيد بالتوجه إلى شمال مدينة مرسى علم التابعة لمحافظة البحر الأحمر بالإشراف على بدء إطلاق التيار الكهربائي لمجموعة من المشروعات التنموية بالمحافظة.

شركة الكهرباء توصل تيار كهربائي لـ فندق رويال وتوليب

نجحت شركة الكهرباء في توصيل التيار الكهربائي لمجموعة من المشروعات التنموية في شمال مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر وجاء ذلك في إطار سعي الوزارة المستمر والقائمين لرفع كفاءة ومستوى الأداء بشركة الكهرباء، وسعيًا لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة المشاريع الكبرى بالمحافظة وتنمية والنهضة بالاقتصاد الوطني، حيث قامت الشركة أول مرة من الانتهاء بتوصيل التيار الكهربائي لقرية توليب وفندق رويال بالطاقة الكهربائية بلغت قدرتها ٢ ميجا، الأمر الذي سيرفر كميات كبيرة من الوقود التي كانت تستخدمها هذه القرى في توليد الطاقة، وتوجه أهالي مرسى علم بالشكر للمهندس محمد السيد.

خطة وزارة الكهرباء القادمة

صرح السيد رئيس مجلس إدارة الكهرباء بالقناة المهندس محمد السيد بأن وزارة الكهرباء تسعى جاهزة لتوصيل الطاقة الكهربائية في كل أنحاء جمهورية مصر العربية من أجل تطوير وتنمية كافة المناطق السياحية والحرارة من أجل تنمية وتطوير السياحة في كل أنحاء القناة وسيناء والبحر الأحمر